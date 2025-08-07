Вихід фільму заплановано на 2026 рік.

Кінокомпанія Samuel Goldwyn Films показала перший трейлер комедійного науково-фантастичного боді-горору "Холодне сховище" (Cold Storage).

За сюжетом фільму, коли мутований і вкрай заразний грибок виривається із запечатаного об'єкта, двоє молодих працівників, до яких приєднується досвідчений агент з біотерору, повинні пережити найдикішу нічну зміну в історії, щоб врятувати людство від вимирання.

Головні ролі в цій мультижанровій стрічці зіграли Ліам Нісон ("Реальна любов", "Чесний злодій", "Голий пістолет", франшиза "Заручниця"), Джо Кірі ("Персонаж", серіали "Дивні дива", "Фарго") і Джорджина Кемпбелл ("Варвар", "Наглядачі", "Пташиний короб 2: Барселона").

Також у фільмі задіяні Леслі Менвілл ("Чаклунка", "Місіс Гарріс їде в Париж", серіал "Корона"), Ванесса Редгрейв ("Фотозбільшення", "Місія неможлива", "Перерване життя"), Созі Бейкон ("Усміхайся", серіали "13 причин чому", "Мейр з Істтауна") та інші.

Режисером новинки виступив британець Джонні Кемпбелл, для якого це лише другий повнометражний фільм у кар'єрі після науково-фантастичної комедії "Розтин прибульця" 2006 року. Після цього він багато працював на телебаченні, зокрема над серіалами "Доктор Хто", "Світ Дикого Заходу" і "Дракула".

Тим часом сценарій до фільму написав американець Девід Кепп, відомий завдяки створенню сценаріїв до багатьох касових фільмів, зокрема "Парк Юрського періоду", "Місія неможлива", "Людина-павук" та інших.

Вихід фільму заплановано на 2026 рік, проте точна дата поки невідома.

