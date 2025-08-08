В український прокат документальний фільм "Антарктида" вийде 4 вересня 2025 року.

Вийшов трейлер нового документального фільму українського телеведучого-мандівника Антона Птушкіна "Антарктида" – це для нього друга повнометражна режисерська робота після щемкої документалки "Ми, наші улюбленці та війна" 2024 року.

Фільм було знято у березні 2025 року на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Знімальна група у складі однієї особи – Антона Птушкіна пробула на станції всього один тиждень, а загальна робота над ним тривала протягом шести місяців.

Творці фільму обіцяють глядачам чесну, захопливу та пізнавальну розповідь про роботу українських полярників та полярниць на найменш дослідженому континенті планети.

"Це напевно найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював. Коли половина випуску була змонтована, ми зняли невеличкий кінотеатр, подивилися на те, що виходить, на приблизний хронометраж, і вирішили що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані", – розповів Птушкін.

Режисер мав можливість фільмувати всі етапи, які проходила ювілейна 30-та Українська антарктична експедиція під час свого шляху до Антарктиди. Це і подорож на українському криголамі "Ноосфера", і життя всередині станції, з можливістю зазирнути і у холодильник полярників, і запитати навіщо їм потрібен арбалет.

"Ми звикли, що про круті наукові дослідження нам розповідає NASA, а якісні зйомки природи треба дивитись на National Geographic. Фільм Антона Птушкіна "Антарктида" переконливо доводить, що ми маємо і світового рівня науку, і такого ж світового рівня кінодокументалістів. Трохи парадоксально, адже, щоб зрозуміти справжній рівень того, що можуть та вміють українці, доводиться відправитись аж до Антарктиди. Але на те вона й Антарктида – унікальна та неповторна, майже інша планета, яку також можна відкрити для себе у цьому фільмі", – додав директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

При цьому творці фільму зауважуютб, що "Антарктида" не має вікових обмежень, а тому є чудовою можливістю для дітей побачити, як працює сучасна українська наука – з гумором, пінгвінами і реальними людьми на екрані.

"Для багатьох із нас Антарктида здається далеким і майже нереальним місцем. Але завдяки цьому фільму вона стає по-справжньому близькою – через історії, які розкривають реальний масштаб української науки та діяльності наших науковців. Це кіно вражає естетикою, але ще більше – змістом і неймовірними фактами. За красою кожного кадру є глибоке усвідомлення того, наскільки вагомою є роль України у світовій науці. І цим варто пишатися", – зауважив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Як повідомила пресслужба B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 4 вересня 2025 року.

