Pantone створив новий колір, який називається Very Peri.

Інститут Pantone визначився з головним кольором 2022 року. Ним став відтінок бузкового з цікавою назвою Very Peri.

"Very Peri - це символ глобального духу часу і перехідного періоду, який ми переживаємо. У міру того, як ми виходимо з періоду інтенсивної ізоляції, наші уявлення і стандарти змінюються, а наше фізичне і цифрове життя зливаються по-новому", - йдеться на сайті Pantone.

Як повідомляють в інституті, цифровий дизайн допомагає розширити межі реальності, відкриваючи двері в динамічний віртуальний світ, де можна досліджувати і створювати нові колірні можливості. Very Peri ілюструє злиття сучасного життя і те, як кольорові тенденції в цифровому світі проявляються у фізичному світі і навпаки.

Читайте такожНазвано речі, які обов'язково потрібно викинути перед Новим роком"Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування і способом висловлювати і впливати на ідеї та емоції, залучати і спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком підкреслює величезні можливості, які відкриваються перед нами", - додали в інституті кольору.

Новий колір демонструє радісний настрій і динамічну присутність, що заохочує сміливу творчість і творче самовираження.

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Автор: Діана Могилєвич