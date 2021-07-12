Міддлтон завжди відрізнялася стриманим стилем.

Дружина герцога Кембриджського Вільяма Кейт Міддлтон з'явилася на фіналі Уімблдону в дизайнерській сукні від бренду Emilia Wickstead.

Так, вона підібрала зелену міді-сукню, вартість якої перевищує 50 тисяч гривень. На ніжки вона взула білі туфлі-човники від всесвітньо відомого бренду Jimmy Choo (20 тисяч гривень). Доповнили образ темні сонцезахисні окуляри і сумочка в тон взуття.

Кейт Міддлтон і принц Вільям: що відомо

16 листопада 2010 року Кларенс-хаус оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. 29 квітня 2011 року Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Уельського Вільяма.

Для весілля Кейт Міддлтон замовила дві весільні сукні. Перша, яка стала головною інтригою урочистості, вразила всіх знавців моди. Наречена зупинила свій вибір на вбранні від британського бренду Alexander McQueen. Другу сукню створив відомий британський художник-модельєр і стиліст Брюс Олдфілд, який раніше брав участь у розробці гардеробу принцеси Діани.

22 липня 2013 року Міддлтон народила хлопчика - Джорджа. 2 травня 2015 року вона народила дівчинку вагою 3,7 кг, яку назвали Шарлотта Елізабет Діана. 23 квітня 2018 року у подружжя народилася третя дитина, хлопчик, Луї Артур Чарльз.

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Автор: Діана Могилєвич