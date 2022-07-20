Ці аксесуари будуть виглядати сучасно і витончено.

Прикраси - неймовірно важливий атрибут. Він говорить про людину багато, доповнюючи його образ. Саме тому до вибору підвісок, сережок, кулонів або браслетів потрібно підходити дуже відповідально. Стилісти назвали деякі моделі прикрас, які користуються популярністю у 2022 році.

Золото

Мінімалістичні підвіски з кулонами - це класика. Наприклад, подібний варіант в золоті буде елегантним доповненням до вечірнього образу або урочистої події.

Срібло

Є його альтернатива - срібна підвіска з колечком, прикрашеним дрібними візерунками. Даний варіант аксесуара відмінно підійде і на кожен день.

Перли

Перли роблять благородним будь-який образ. Таке поєднання коротких перлинних бус і тоненької підвіски - вдале рішення для того, щоб доповнити вишукані вбрання з глибоким декольте. Сміливий макіяж зробить ваш образ бездоганним.

Сучасне поєднання золотого ланцюжка середньої товщини, перлів і великої ланки.

Смілива прикраса, на яку зважаться далеко не всі. Даремно, адже вона відмінно вписується в офіційно-діловий образ. Найбільше підходить до зачісок із зібраними волоссям.

Широке плетіння

Срібний ланцюжок з широким плетінням - ще один тренд сезону. Цей вид "в'язки" відрізняється міцністю і відносно великою вагою. Дуже часто подібні прикраси створюються вручну, що надає їм цінності.

Нагадаємо, названо топ-10 пар сережок, які зараз в тренді.

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