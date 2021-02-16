Перед макіяжем шкіру потрібно підготувати.

Нанесення макіяжу - це досить унікальний процес. З його допомогою можна не тільки зробити образ яскравим, але і вирівняти шкіру і приховати недоліки. Для цього потрібно всього лише правильно його наносити. І зараз ми розберемося, як саме це робити.

Читайте такожНазвано наймодніший зимовий відтінок помади

Підготовка шкіри

Перед нанесенням будь-якого макіяжу шкіру потрібно підготувати. Вмиваємося і наносимо зволожуючий крем. Далі нанесіть праймер. Якщо у вас жирна шкіра, тоді беріть себорегулюючий. Якщо ви хочете зробити більш стійкий макіяж, тоді вибирайте на силіконовій основі. А для ефекту "сяйва" беріть блискучий.

Тональний крем

Тільки після повної підготовки шкіри, можна наносити тональний крем. Наносите його товстим скошеним пензликом тонким шаром. Не потрібно робити маску.

Консилер і контурінг

Далі використовуйте консилер під очі. Не забудьте його розтушувати. Найкраще зробити це пальцями, а не пензлем. Також на цьому етапі ви можете візуально змінити контур свого обличчя. Пройдіться світлим коректором під очима, по спинці носа, центру чола, "ямочці" над підборіддям, темним коректором – під вилицями, з боків носа, на скронях або інших ділянках. Розтушуйте спонжем.

Макіяж очей

На цьому етапі можете приступати до нанесення макіяжу на очах. Також не забудьте пофарбувати брови або тінями, або спеціальною помадою. При цьому враховуйте, що брови не повинні виглядати як накладні. Те ж саме стосується і вій.

Губи

Якщо у вас тоненькі губи, то найкраще наносити прозорий блиск, який візуально їх збільшить. Але якщо ви хочете нанести яскраву помаду, то будьте готові до того, що ви будете в центрі уваги. І так, її краще наносити за допомогою кисті, щоб контур був ідеально рівним.

Завершення макіяжу

Великим пензлем розтушуйте на обличчі пудру. Додайте рум'яна, хайлайтер для блиску і закріпіть макіяж сироваткою для його стійкості.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич