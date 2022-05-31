Стилісти виділили з палітри топ-4 актуальних варіанти.

Експерти зі стилю розповіли, які кольори і відтінки в одязі потрібно обирати, щоб виглядати цього літа стильно і модно.

Небесно-блакитний

Такий ніжний і жіночний відтінок - один з найактуальніших в цьому сезоні. Класичний літній сарафан або легке шифонове плаття такого кольору - відмінний варіант для повсякдення.

Зелений ясен

У модній палітрі Пантон цей колір називається "Green Ash".

Свіжий ментоловий відтінок бадьорить і заспокоює.

Палений корал

Експерти називають цей колір фаворитом літа 2022. Він підкреслює фігуру, риси обличчя, підходить до абсолютно будь-якого кольору шкіри, тому виграшно підійде будь-якій модниці.

М'ята

Попри те, що відтінок "Mint" - холодний і свіжий, цього літа одяг даного кольору - один з головних трендів.

Нагадаємо, названо модні сарафани та сукні на літо 2022.

Також стилісти радять модне взуття на літо 2022.

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