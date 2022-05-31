Експерти зі стилю розповіли, які кольори і відтінки в одязі потрібно обирати, щоб виглядати цього літа стильно і модно.
Небесно-блакитний
Такий ніжний і жіночний відтінок - один з найактуальніших в цьому сезоні. Класичний літній сарафан або легке шифонове плаття такого кольору - відмінний варіант для повсякдення.
Зелений ясен
У модній палітрі Пантон цей колір називається "Green Ash".
Свіжий ментоловий відтінок бадьорить і заспокоює.
Палений корал
Експерти називають цей колір фаворитом літа 2022. Він підкреслює фігуру, риси обличчя, підходить до абсолютно будь-якого кольору шкіри, тому виграшно підійде будь-якій модниці.
М'ята
Попри те, що відтінок "Mint" - холодний і свіжий, цього літа одяг даного кольору - один з головних трендів.
Нагадаємо, названо модні сарафани та сукні на літо 2022.
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