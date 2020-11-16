У цьому сезоні в моді стрижки з поголеними скронями і ефектом фейд.

Модна стрижка - це кращий спосіб для чоловіка перевтілитися, освіжити свій зовнішній вигляд і створити стильний образ. Звичні тривіальні стрижки зараз не затребувані - в моді незвичайні форми і стильна укладка. Вибирати стрижку чоловікові слід грунтуючись на стилі в одязі, рисах обличчя і типі волосся. Деякі стрижки добре поєднуються з рослинністю на обличчі.

Стрижки з ефектом фейд

Фейд - це техніка чоловічої стрижки, при якій створюється плавний перехід від дуже короткого волосся на потилиці і скронях до волосся будь-якої довжини на маківці. Головна перевага таких стрижок - вони тримаються в правильній формі до 3 тижнів, тому стригтися можна нечасто. Стрижка з ефектом фейд буде добре виглядати як на джентльмені в костюмі, так і у звичайному повсякденному образі.

Цезар

Модна стрижка Цезар для дуже короткого волосся виглядає яскраво і сучасно, добре виглядає з легкою неголеністю або бородою. Головні риси цієї стрижки - акуратно виголене волосся у формі кола на лобі і прямі кути на скронях.

Стрижка під Фріца

Чоловіча стрижка під Фріца (або стрижка Гітлерюгенд) має дивну назву, проте виглядає дуже стильно. Ця стрижка поєднує в собі мужність і елегантність і підходить для короткого і середнього волосся. Особливості стрижки під Фріца: наявність проділу, акуратно укладене на бік волосся, в міру поголені потилиця і скроні. Прекрасно виглядає з сорочкою або брючним костюмом.

Майданчик

Стрижка Майданчик - це поєднання класики і сучасної моди. Ця брутальна стрижка підійде спортивним і впевненим у собі чоловікам. Вона підходить для офісного стилю і спортивного одягу. Стрижка Майданчик повинна виглядати акуратно, з поголеними скронями і потилицею. Волосся на маківці може бути як коротким, так і дуже високим.

Мілітарі

Стримана і коротка стрижка Мілітарі прийшла з армії - таку зачіску прийнято носити серед військових. Однак в нинішній час така стрижка знайшла популярність серед всіх любителів зачісок для короткого волосся. Стрижку Мілітарі носять всі, від офісних співробітників до зірок Голлівуду. Такий імідж дуже зручний для спортивного способу життя.

Бокс

Класика чоловічих стрижок бокс залишається популярному в новому сезоні. Вона належить до молодіжного стилю, проте чоловіки старшого віку можуть носити її, щоб виглядати молодше. Стрижка бокс має десятки варіантів різної форми на будь-який смак. Найбільше підходить худим чоловікам з овальним обличчям і густим волоссям. Стилісти не радять стригтися під бокс повним чоловікам і власникам тонкого рідкого волосся.

Теніс

Приклад стильних стрижок для шанувальників класики - це стрижка теніс. Її особливості: голі, але не поголені скроні, відсутність чубчика і укладене волосся на маківці.

Кроп

Стрижка кроп поєднує в собі мужність, лаконічність і недбалість. Кроп відноситься до універсальних стрижок для будь-якого образу і типу волосся. Вона проста в догляді і має безліч варіантів укладання: від акуратної, до скуйовдженої і недбалої.

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Автор: Катерина Пулатова