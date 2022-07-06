Ці атрибути гардероба стали класикою і універсальним рішенням.

Є базові речі, які завжди виглядають актуально і вигідно. УНІАН розповість, що не виходить з моди роками і актуально сьогодні.

Джинси MOM

Серед величезного асортименту саме ця модель стала універсальною. Ці джинси добре сідають на будь-яку фігуру, приховують всі її недоліки, підкреслюють талію, вигідно виглядають як з блузкою, так і зі светром грубої в'язки. Влітку їх можна носити з футболкою або коротким топом. "Моми" можна поєднувати з пуховиком, класичним пальто, курточкою.

Тренч

Класичний тренч-це незамінний атрибут в гардеробі кожної модниці. Він доповнить елегантний образ завдяки поєднанню простоти і привабливості. У моді в 2022 році як короткі тренчі, так і міді. Носити їх можна з брюками, джинсами або спідницями.

Сумка-тоут

Мода на сумки дуже мінлива. Ще вчора клатчі виглядали стильно і аристократично, як сьогодні вже пішов тренд на міні-сумки. Незмінно Популярність тримає Базова сумка-тоут-в неї можна і покласти все потрібне, і з будь-яким чином вона буде виглядати доречно.

Білі кросівки

Незважаючи на складність у догляді за білим взуттям, базові білі кросівки - must have в гардеробі кожної модниці. Вже давно минули ті часи, коли кросівки були елементом чогось спортивного.

Сьогодні це взуття буде виглядати добре навіть з класикою, незалежно від сезону і погоди.

Босоніжки з масивною підошвою

Тренд на" тракторну " підошву прийшов у світ моди кілька років тому і почалося все з зимового взуття. Спочатку це було просто практично, а сьогодні це ще й модно. І дана тенденція точно не пропаде в найближчому часі.

Нагадаємо, названі найстильніші сонцезахисні окуляри 2022.

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