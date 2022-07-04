Влітку окуляри є незамінним аксесуаром в боротьбі з яскравими променями.

Сонцезахисні окуляри - важливий атрибут не тільки на літо. Їх носять в період яскравого сонця в усі пори року. УНІАН розповідає, які моделі окулярів актуальні цього року.

Квадратні

Дана форма підходить далеко не всім за формою обличчя. Однак це не скасовує того факту, що в 2022 вона є однією з найбільш трендових. Якщо говорити про забарвлення, то найбільш актуальними залишаються чорні і коричневі ("леопард"). Вони є універсальними, тому доповнять як класичний, так і спортивний образ.

Ромб

Менш класична форма. Її відмінно поєднувати з яскравими молодіжними нарядами. Вона підходить для квадратної і овальної форми обличчя.

Безоправні

Такі окуляри відмінно доповнять класичний або діловий образ. За рахунок широкої палітри лінз вони можуть бути як світлими, так і темними або різнокольоровими. Найбільше така модель підходить для квадратної форми обличчя.

Рожевий котяче око

Ще одна класна модель 2022 року. Вона ідеально підійде під будь-яку форму обличчя і вміло підкреслить будь-який образ.

Рожевий колір підійде як до офісного класичного стилю, так і до повсякденного аутфіту. Найбільш вигідно виглядають сонцезахисні окуляри з тонкою оправою.

Нагадаємо, названо стильне взуття на літо - босоніжки з квадратним носком і "гладіатори".

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