Є речі, які варто вже спалити.

Тренд - це така штука, яка сьогодні зникає, а завтра знову з'являється. Так-так, всі ми чули, що мода циклічна. При цьому є речі, які не будуть популярні ще кілька сезонів. Ось від них варто позбутися, щоб звільнити місце в шафі для стильних речей.

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Джинси-скінні

Ці джинси вже вийшли з моди давно. На заміну їм прийшли бойфренди, які виглядають шалено стильно. Саме свобода замінила обмеженість в рухах.

Хутряні жилетки

Жилетки з хутром вже неактуальні. Відзначимо, що самі жилетки, наприклад, з грубої в'язки виглядають модно. А ось хутро вас візуально робить більш дорослою.

Сукня-светр

Про приталені сукні-светри варто забути, адже ми виступаємо за оверсайз. Ви ж пам'ятаєте, чим більше об'єм, тим крутіше. Але і тут важливо не переборщити. Те ж саме стосується і трикотажних суконь.

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Автор: Діана Могилєвич