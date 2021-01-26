Спортивні оверсайз костюми вже давно підкорили всіх модниць. Вони теплі, затишні, приємні до тіла і дуже стильні.
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Їх можна поєднувати як з кросівками, так і з грубими черевиками. Вони підходять як під тренчі, так і під дуті курточки і шубки. Оптимальними є базові кольори - чорний, білий, молочний, беж. Костюми в таких кольорах будуть виглядати бездоганно. А ось від кислотних кольорів варто відмовитися.
Головною перевагою такого костюма є те, що під ним можна приховати кілька зайвих сантиметрів. Це найпопулярніша модель зими 2020-2021. На холодну пору року краще вибирати костюми на флісі.
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