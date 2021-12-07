Першу леді засипали компліментами.

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на публіці в стильному штанному костюмі червоного кольору від бренду AMG, який доповнила молочною сорочкою, а комір піджака прикрасила лаконічною брошкою від Lake Studio.

Також дружина президента Володимира Зеленського зробила модну зачіску - низький пучок, випустивши кілька пасом волосся. Саме така зачіска додала її образу романтичності. Крім того, Олена підібрала бежеві човники на високих підборах.

Читайте також"Важкий люкс": Юлія Тимошенко в новому образі з золотими брошками викликала палкі суперечки в мережіЇї образ викликав фурор в мережі. Фолловери засипали Зеленську компліментами і відзначили, що вона завжди виглядає яскраво і стильно. Варто відзначити і те, що українки вважають першу леді іконою стилю, адже її образи завжди бездоганні.

Менше ніж за годину знімки Олени набрали понад 2,5 тисячі лайків. А активні користувачі масово почали залишати в коментарях "вогники" і "сердечка".

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська в total black підкорила мережу.

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Автор: Діана Могилєвич