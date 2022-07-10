Найкращі сукні для жінок / Фото - instagram.com

За допомогою вбрання можна як покращити свою фігуру, так і підкреслити свої недоліки. Також вдало обраний look говорить про наявність чи відсутність смаку у людини. УНІАН розповість, які сукні підійдуть для жінок старшого віку і підкреслять їхнє знання тенденцій.

Сукня міді класика

Класичний наряд правильної довжини. Він приховає всі небажані моменти і підкреслить фігуру за рахунок лінії талії, яка чітко позначена поясом. 

Сукня міді класика/ Фото - instagram.com

Сукня-піджак

Це досить універсальна модель. Її універсальність полягає в тому, що вбрання личить будь-якій фігурі і будь-якому зросту. За допомогою оверсайз-ефекту і поясу можна приховати недоліки фігури, а при правильному підборі кольору це плаття ще й візуально робить більш струнким.

Сукня-піджак для жінок / Фото - instagram.com

З прозорими плечима і рукавами

Як правило, такі наряди відносяться до парадно-вихідних. І це не дивно, адже виглядає дана модель досить стримано, попри те, що плечі і руки повністю прозорі. 

Якщо говорити про конкретний приклад як на фото, то це офіційно-діловий стиль - відмінне плаття для походу на роботу або якоїсь важливої події. Якщо говорити про більш яскраві відтінки або візерунки, тоді наряд стає коктейльним або навіть вечірнім.

Кращі сукні з прозорими плечима і рукавами / Фото - instagram.com

Сукня на запах

Одного разу дана модель увійшла в моду і більше не втрачала своєї актуальності. Цей наряд може бути як міні, так міді або д підлоги. У будь-якому випадку він стрункішає і відмінно сідає на будь-який тип фігури. 

Залежно від довжини і забарвлення вбрання, його можна використовувати як на кожен день, так і для особливого випадку. Зараз в магазинах є величезний асортимент цієї моделі, тому що вона дуже полюбилася модницям.

Сукня на запах / Фото - instagram.com
Сукня на запах / Фото - instagram.com
Сукня на запах / Фото - instagram.com

Нагадавши, названо наймодніший і універсальний елемент гардеробу цього літа.

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