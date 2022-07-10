Існує величезний вибір нарядів, які підкреслять сильні сторони вашої фігури.

За допомогою вбрання можна як покращити свою фігуру, так і підкреслити свої недоліки. Також вдало обраний look говорить про наявність чи відсутність смаку у людини. УНІАН розповість, які сукні підійдуть для жінок старшого віку і підкреслять їхнє знання тенденцій.

Сукня міді класика

Класичний наряд правильної довжини. Він приховає всі небажані моменти і підкреслить фігуру за рахунок лінії талії, яка чітко позначена поясом.

Сукня-піджак

Це досить універсальна модель. Її універсальність полягає в тому, що вбрання личить будь-якій фігурі і будь-якому зросту. За допомогою оверсайз-ефекту і поясу можна приховати недоліки фігури, а при правильному підборі кольору це плаття ще й візуально робить більш струнким.

З прозорими плечима і рукавами

Як правило, такі наряди відносяться до парадно-вихідних. І це не дивно, адже виглядає дана модель досить стримано, попри те, що плечі і руки повністю прозорі.

Якщо говорити про конкретний приклад як на фото, то це офіційно-діловий стиль - відмінне плаття для походу на роботу або якоїсь важливої події. Якщо говорити про більш яскраві відтінки або візерунки, тоді наряд стає коктейльним або навіть вечірнім.

Сукня на запах

Одного разу дана модель увійшла в моду і більше не втрачала своєї актуальності. Цей наряд може бути як міні, так міді або д підлоги. У будь-якому випадку він стрункішає і відмінно сідає на будь-який тип фігури.

Залежно від довжини і забарвлення вбрання, його можна використовувати як на кожен день, так і для особливого випадку. Зараз в магазинах є величезний асортимент цієї моделі, тому що вона дуже полюбилася модницям.

Нагадавши, названо наймодніший і універсальний елемент гардеробу цього літа.

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