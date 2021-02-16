Ці аксесуари зроблять ваш образ дорогим.

Покажіть нам хоч одну жінку, яка не любить прикраси. Сумніваємося, що в сучасності ви її знайдете. Адже найкращі друзі дівчат - це що? Діаманти. Але сьогодні не про них.

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На ринку існує багато прикрас, які можна купити цілком за доступною ціною. При цьому вони виглядають настільки стильно, що ніхто і ніколи не скаже, що ви купили їх за 200 гривень.

Сережки

Зверніть увагу на сережки-кільця. Так, вони виглядають просто, без лиску і шику. Але в поєднанні з модним одягом, вони створять WOW-ефект. Особливо, якщо ви любите мінімалізм.

Ланцюги

Чи варто повторювати, що ланцюги зараз на піку популярності? В даному випадку, чим більше, тим краще. Можете комбінувати ланцюги різної товщини і довжини, а також доповнювати їх кулончиками.

Каблучки

Зараз в тренді каблучки з ланцюжками і масивні каблучки. Не забувайте, що головний тренд цього сезону - лаконічність.

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Автор: Діана Могилєвич