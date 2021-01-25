Дерматолог радить уникати простих вуглеводів, таких як біле борошно і цукор.

Шкіра - найбільший людський орган і щоб зберегти його здоровим, потрібен не тільки хороший зовнішній догляд, але і його внутрішнє харчування.

Читайте такожНазвано косметичні засоби, від яких краще відмовитисяВідомий дерматолог Яель Адлер пояснила, які продукти сприяють здоров'ю шкіри і чого слід уникати. Вона зазначає, що здорова шкіра - це, перш за все, питання правильного харчування. Тому Адлер рекомендує їсти натуральну, багату клітковиною і мікроелементами їжу, яка зміцнює кишкову флору.

Продукти для шкіри:

Морква - містить провітамін А, бета-каротин, який має протизапальну дію і підсилює захист шкіри від ультрафіолету.

містить провітамін А, бета-каротин, який має протизапальну дію і підсилює захист шкіри від ультрафіолету. Томатна паста, кавун і шипшина - містять лікопін, антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали в шкірі, наприклад, викликані впливом сонця і курінням.

містять лікопін, антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали в шкірі, наприклад, викликані впливом сонця і курінням. Жирна морська риба , така як лосось, скумбрія і оселедець - містить високоякісний білок для пружної шкіри, а також омега-3 жирні кислоти, вітамін D і селен, які пригнічують запалення.

, така як лосось, скумбрія і оселедець - містить високоякісний білок для пружної шкіри, а також омега-3 жирні кислоти, вітамін D і селен, які пригнічують запалення. Горіхи, авокадо і рослинні масла холодного віджиму , такі як лляна, волоська, рапсова і оливкова олія - містять важливі мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти, які сприяють розвитку і регенерації шкіри. Вони забезпечують сприятливе співвідношення жирних кислот омега - 3 і омега-6 і, таким чином, протидіють запаленню.

, такі як лляна, волоська, рапсова і оливкова олія - містять важливі мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти, які сприяють розвитку і регенерації шкіри. Вони забезпечують сприятливе співвідношення жирних кислот омега - 3 і омега-6 і, таким чином, протидіють запаленню. Топінамбур, артишоки, радіккіо, рукола, спаржа, цикорій і чорний сальсифік - містять клітковину і гіркі речовини, які сприяють зростанню корисних кишкових бактерій і покращують засвоєння поживних речовин і захист від токсинів.

Це важливо в харчуванні, тому що рівень цукру в крові не підвищується радикально. "Високий рівень цукру в крові стимулює сальні залози, робить шкіру жирною, сприяє появі прищів, сприяє запаленню і прискорює старіння шкіри", - зазначила дерматолог, передає medikforum.

Вона радить уникати простих вуглеводів, таких як біле борошно і цукор, і віддавати перевагу складним вуглеводам, таким як цільнозернові і остигла картопля.

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Автор: УНІАН