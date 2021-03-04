Народний депутат України Юлія Тимошенко з'явилася на засіданні у Верховній Раді в новому образі та з новою зачіскою.
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На знімках – Юлія Тимошенко з розпущеним завитим волоссям та в стильній сукні темних кольорів.
Днями Тимошенко спростувала чутки про те, що її недавня зміна зовнішності пов'язана із втручанням пластичного хірурга.
Багато хто помітив, що після новорічних канікул у політика зникли зморшки під очима, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трошки збільшились губи.
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