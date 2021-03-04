Днями політик спростувала чутки про пластичну операцію.

Народний депутат України Юлія Тимошенко з'явилася на засіданні у Верховній Раді в новому образі та з новою зачіскою.

Читайте такожУ стильної Юлії Тимошенко з'явилася послідовниця: леді Ю не схвалюєФотографії політика опублікував «Апостроф».

На знімках – Юлія Тимошенко з розпущеним завитим волоссям та в стильній сукні темних кольорів.

Днями Тимошенко спростувала чутки про те, що її недавня зміна зовнішності пов'язана із втручанням пластичного хірурга.

Багато хто помітив, що після новорічних канікул у політика зникли зморшки під очима, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трошки збільшились губи.

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Автор: УНІАН