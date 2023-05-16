Шведська виконавиця вразила весь світ своїми довгими нігтями.

13 травня в Ліверпулі пройшов фінал Євробачення-2023. Організовувала його Велика Британія спільно з Україною.

Перше місце посіла представниця Швеції Loreen. Їй пророкували перемогу букмекери. Вона ж і отримала найбільше підтримки від інших країн-учасниць. Також її непогано підтримали глядачі.

Конкурсна композиція Loreen називалася "Tattoo". На сцену вона вийшла в бежевому відвертому вбранні. Попри відсутність епатажного номера, глядачам дещо в образі шведки все ж запам'яталося - це її манікюр. Всі звернули увагу на величезні нарощені нігті у виконавиці.

Таку "моду" прийняли не всі. Мережа "вибухнула" мемами з цього приводу. Розповідаємо, що про нігті Loreen пишуть у соцмережах.

Реакція соцмереж

"Мені подобається в Швеції, але не нігті Лорін..."

"Нігті Лорін дуже відволікають. І це жахливо"

"Чим більше я дивлюся на нігті Лорін, тим незручніше почуваюся"

"Лорін каже, що її нарощені нігті зроблені з каменю і повинні були додати природності та органічності її сценічному шоу..."

Loreen "Tattoo": виступ на Євробаченні-2023 у прямому ефірі

Раніше УНІАН писав, що соцмережі невдоволенням відповіли на перемогу Швеції в Євробаченні.

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