Модель і художниця Анна Гомонова була запрошена на покази дизайнерів в рамках VIE FASHION WEEK.

VIE FASHION WEEK - це тиждень моди, який проходить в ОАЕ і в ній беруть участь дизайнери з усього світу. Протягом чотирьох днів вони представляють свої колекції.

Українка Анна Гомонова отримала понад 10 запрошень для участі в показах дизайнерів з різних країн (США, Пакистан, Україна, Індія та ін.).

"Один з моїх найяскравіших образів на подіумі – це дуже красива весільна сукня з довгим шлейфом. Я відкривала показ. У мене було одночасно прекрасна і дуже важка сукня. Шлейф довгий і досить непросто було в ньому рухатися. Я дуже красиво і гідно в сукні пройшлася, отримала масу компліментів. Запам'яталася і робота у індійського дизайнера - дуже екзотичні образи", - поділилася своїми враженнями Анна Гомонова.

Читайте такожАндре Тан створив сміливу колекцію одягу з пір'ям (фоторепортаж)Анна - володарка 18 корон і титулів міжнародних конкурсів краси. Модель вже не вперше бере участь у міжнародних тижнях моди. А американський дизайнер Michael Lombard знову і знову запрошує Гомонову для участі в своїх показах.

Крім роботи на подіумі, Анна під час поїздки встигла зробити фотосесію в пустелі. Модель змінила кілька стильних образів. У цій поїздці Анну супроводжувала її мама, модель вирішила поєднати роботу і кілька днів відпочинку в сонячній країні.

Нагадаємо, раніше Ганна Гомонова в інтерв'ю УНІАН розповіла, як йдуть справи з модельним бізнесом в Україні, чи пропонують дівчатам ескорт і в якому віці вони йдуть на "пенсію".

Вас також можуть зацікавити новини: