Саме час обирати, у чому зустріти Новий рік. Журналісти зробили кілька підказок щодо одягу.

Журналісти дізналися, що одягнути на Новий рік, щоб отримати прихильність оточення й символу 2022-го - Водяного Тигра.

Як йдеться в сюжеті ТСН, модними будуть не лише сукні, а й костюми.

Читайте такожКрасивий манікюр на Новий рік 2022: найкращі ідеї з фотоДуже актуальним у 2022 році буде синій колір. Експерти радять відмовитись на новорічну ніч від неонових та яскравих кольорів, а також анімалістичних принтів, за винятком символу року – тигра.

Актуальною у новорічну річ буде сукня slip-dress. Безпрограшними варіантами будуть блискітки, каміння, одяг з пір’ям.

Раніше УНІАН розповів, який макіяж на Новий рік зробить вас королевою цієї ночі. Серед трендів - незвичайні стрілки, акцент на очі, двоколірні та блискучі тіні, блискітки на обличчі.

Детальніше про те, в чому зустрічати Новий рік 2022 Діві, Рибам, Терезам та іншим знакам Зодіаку - всі поради та рекомендації читайте в нашому матеріалі Рік Тигра: в чому зустрічати 2022 рік різним знакам Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: