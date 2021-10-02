Валентіно – постійний учасник паризьких тижнів Високої моди з 1975 року.

У п’ятницю Valentino презентував нову жіночу колекцію одягу "Valentino Archive" весна-літо 2022 року.

Дизайнер П'єрпаоло Піччолі цього разу не став вигадувати нічого нового й повторив легендарні образи самого покровителя модного дому Валентіно Гаравані.

У колекції помітили чимало образів, що вже з’являлися на обкладинках глянців у 1960-1980-х роках, а також зі знаменитого першого показу Валентіно у 1968 році, так званої "Білої колекції", що спричинив справжню революцію у сфері дизайну одягу.

Домінували на показі образи соковитих, веселкових відтінків.

Валентіно першим у світі моди став використовувати логотип власного прізвища на одязі, щоби підкреслити бренд. З кольорів Гаравані найбільше любить червоний, у нього на показах завжди присутня "червона" лінійка.

Валентіно – постійний учасник паризьких тижнів Високої моди з 1975 року.

У 1998 році Валентіно разом з партнером продали модний дім міланській компанії, що відтоді випускає предмети розкоші.

Сам дизайнер продовжив працювати в Домі моди і у свій 40-річний ювілей презентував 40 суконь лише червоного кольору з лого "V". Моделями тоді були світові зірки.

Завершив свою блискучу кар’єру Валентіно у 2007 році – останнім показом у Парижі.

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Автор: Віолетта Орлова