Дерматолог не радить терти шкіру або використовувати засоби по догляду за шкірою, які жалять або обпалюють.

Зморшки можуть бути природною частиною старіння, але можна уповільнити старіння шкіри, змінивши спосіб життя і навколишнє середовище, говорить експерт по шкірі.

Читайте також"Освіжаємо погляд": плюси і мінуси блефаропластики"Щоденні заняття, такі як захист шкіри від сонця і вживання здорової їжі, можуть мати велике значення для запобігання більш швидкому старінню шкіри", - заявила дерматолог доктор Мішель Грін у випуску новин Американської академії дерматології, передає medikforum.

Ось кілька способів захистити шкіру:

Наносьте зволожуючий крем для обличчя кожен день з фактором захисту від сонця. Зволожуючі засоби затримують воду в шкірі, надаючи їй більш молодий вигляд. Подумайте про використання зволожуючого крему, що містить сонцезахисний фільтр, але пам'ятайте, що сонцезахисний крем потрібно повторно застосовувати кожні дві години, коли ви знаходитесь на відкритому повітрі.

Обмежте умивання обличчя до двох разів на день і після потовиділення і використовуйте продукти по догляду за шкірою з позначкою «гіпоалергенний», «без ароматів» або «некомедогенний».

Не тріть шкіру і не використовуйте засоби по догляду за шкірою, які жалять або обпалюють.

Уникайте повторюваних рухів обличчя, таких як прищурювання, похмурий погляд або утримування в роті соломинки або сигарети, які з часом можуть викликати появу зморшок.

Ніколи не використовуйте солярії.

Не паліть.

Пийте алкоголь в помірних кількостях.

Дотримуйтеся здорової, збалансованої дієти з великою кількістю свіжих фруктів і овочів. Це може допомогти запобігти пошкодженню, що веде до передчасного старіння шкіри.

Регулярно робіть фізичні вправи, щоб поліпшити кровообіг і зміцнити імунну систему, що може надати шкірі більш молодого вигляду.

Розгляньте можливість використання крему з ретинолом, який є похідним вітаміну А.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН