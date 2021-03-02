Лондонський експерт Пруденс Вейд вважає, що тренчі ніколи не вийдуть з моди.
Про це фешн-редактор Independent написала на сайті видання.Читайте такожГід модними джинсами і штанами: що обов'язково повинно бути у вашому гардеробі
За словами Пруденс, цей предмет гардеробу практичний та універсальний. Крім того, тренч підходить як чоловікам, так і жінкам. А ще він має гарний вигляд на будь-яких типах статури.
На думку стилістки, ця річ - вічно модний тренд, оскільки може поєднуватися практично з будь-яким модним вбранням.
Що таке тренч?
Тренч - модель дощового плаща з незмінними атрибутами: двобортний, з погонами й відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду.
Зазвичай тренч виконаний з водонепроникного матеріалу: вовняної або бавовняної матерії з водонепроникним просоченням, іноді зі шкіри.
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