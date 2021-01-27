"В Україні - тенденції глобального потепління": в Укргідрометцентрі дали прогноз на лютий

Снігу в останній місяць зими може випасти менше норми.

Синоптик упевнений: температура буде трохи вище, ніж зазвичай / фото УНІАН

Лютий - тепліший місяць, ніж січень. Але в окремі періоди можуть бути короткочасні сильні морози, до -30°.

Про це повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає "Сегодня".

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"В Україні все більше проявляються тенденції глобального потепління, тому середньомісячна температура повітря очікується на 1,5°-2° вище середніх багаторічних значень. Це від -3° до +1 °, в Криму до +3°", - уточнив Анатолій Прокопенко.

А ось з опадами не складеться: хоча сніг ще буде, але його може випасти менше норми, це від 25 до 58 см снігу на весь місяць. Наймалосніжнішими виявляться східні області. У гірських районах Закарпаття та горах Криму до 73-110 мм опади очікуються в межах середніх багаторічних значень: від 73 см до 1,1 м снігу.

Ситуацію з опадами можуть поліпшити циклони з Середземномор'я, ймовірність їх проходження через Україну досить висока. Перш за все це стосується південних областей.

За даними багаторічних спостережень синоптиків Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря в лютому -39°, на півдні України та на Закарпатті -23° і -34°. Абсолютний максимум температури +20°, на Прикарпатті, в південній частині країни - до +24°.

Прогноз на лютий від народного синоптика Леоніда Горбаня

У лютому буде кілька періодів морозів і потепління.

Так, згідно з прогнозами синоптика, перша декада лютого буде холодною і сніжною.

"1 лютого можливий мороз 14 градусів. Але щодня температура буде підвищуватися в середньому на 1-2 градуси, і вже до 10 лютого істотно потеплішає, вдень буде близько нуля. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 лютого", - розповів синоптик Леонід Горбань.

За його словами, в період з 11 по 20 лютого прогнозується нове похолодання. Найхолоднішим днем другої декади буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до -9°, нічна - до -17°...-13°.

"Після цього почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою. Друга декада лютого буде малосніжною", - упевнений він.

А ось третя декада лютого, на думку синоптика, очікується порівняно теплою. У цей період температура буде коливатися в діапазоні від -1° до +1°. Сніг з дощем можливий 25 і 27 лютого.