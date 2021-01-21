Стало відомо, яка погода чекає на українців у лютому

У лютому очікуються морози до -17° та сніг.

У лютому очікується кілька снігових днів / фото pixabay.com

У лютому буде кілька періодів морозів і потепління.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передають "Факти".

Так, згідно з прогнозами синоптика, перша декада лютого буде холодною і сніжною.

"1 лютого можливий мороз 14 градусів. Але щодня температура буде підвищуватися в середньому на 1-2 градуси, і вже до 10 лютого істотно потеплішає, вдень буде близько нуля. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 лютого", - розповів синоптик.

За його словами, в період з 11 по 20 лютого прогнозується нове похолодання. Найхолоднішим днем другої декади буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до -9°, нічна - до -17°...-13°.

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"Після цього почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою. Друга декада лютого буде малосніжною", - упевнений Леонід Горбань.

А ось третя декада місяця, на думку синоптика, очікується порівняно теплою. У цей період температура буде коливатися в діапазоні від -1° до +1°. Сніг з дощем можливий 25 і 27 лютого.

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