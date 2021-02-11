У Києві почався потужний снігопад: столиця готується до удару циклону (відео)

14:05, 11 лютого 2021
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Столицю замітає снігом.

У Києві вирує негода / Фото REUTRS
У Києві вирує негода / Фото REUTRS

Закриті школи та дитсадки, скасовані ярмарки, великовантажний транспорт не пускають до міста: у Києві приготувалися до нового циклону. Очікують потужний снігопад, він вже починається.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У КМДА заявили, що комунальники працюють на межі можливостей. До того ж, 500 000 працівників освіти - це велике навантаження на дороги. І щоб розвантажити трафік, довелося прийняти таке рішення. 

У столиці триває заборона на в'їзд великогабаритного транспорту. Також буде обмеження на вхід пасажирів до метрополітену: можливо це робитимуть у години пік. 

У Києві також працюють 33 пункти обігріву, 10 з яких є цілодобовими.

Погода у Києві 11 лютого: дані Погоди УНІАН

У четвер, 11 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде йти сніг.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

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Автор: Олена Пилипчак

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