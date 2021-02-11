У Києві почався потужний снігопад: столиця готується до удару циклону (відео)
Столицю замітає снігом.
Закриті школи та дитсадки, скасовані ярмарки, великовантажний транспорт не пускають до міста: у Києві приготувалися до нового циклону. Очікують потужний снігопад, він вже починається.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У КМДА заявили, що комунальники працюють на межі можливостей. До того ж, 500 000 працівників освіти - це велике навантаження на дороги. І щоб розвантажити трафік, довелося прийняти таке рішення.
У столиці триває заборона на в'їзд великогабаритного транспорту. Також буде обмеження на вхід пасажирів до метрополітену: можливо це робитимуть у години пік.
У Києві також працюють 33 пункти обігріву, 10 з яких є цілодобовими.
Погода у Києві 11 лютого: дані Погоди УНІАН
У четвер, 11 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.
Весь день буде йти сніг.
Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.
Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.
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