Завтра Київ з новою силою накриє снігопад

17:00, 10 лютого 2021
161

Температура вночі впаде до -12°.

Завтра Київ знову продовжить засипати снігом / Фото REUTERS
Завтра Київ знову продовжить засипати снігом / Фото REUTERS

У четвер, 11 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде йти сніг.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 11 лютого

11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапрогноз погодипогода в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Україніпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+3°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
79 %
759 мм
2.7 м/с
34 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся