Завтра Київ з новою силою накриє снігопад

Температура вночі впаде до -12°.

Завтра Київ знову продовжить засипати снігом / Фото REUTERS

У четвер, 11 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде йти сніг.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 11 лютого

11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.

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