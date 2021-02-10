Завтра Київ з новою силою накриє снігопад
Температура вночі впаде до -12°.
У четвер, 11 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.
Весь день буде йти сніг.
Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.
Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 11 лютого
11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.
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