Справжня осінь: синоптики порадували українців прогнозом на найближчі три дні

15:13, 10 листопада 2020
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Синоптики прогнозують температуру вдень до +10°.

Найближчими днями в Україні - чудова осінь / фото УНІАН
Найближчими днями в Україні - чудова осінь / фото УНІАН

В Україні 11-13 листопада опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Рятувальники попереджають: на заході України очікуються сильні тумани

За прогнозами синоптиків, 11 листопада на Правобережжі вночі та вранці туман.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла; на Закарпатті та Одещині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Погода від Наталки Діденко

Антициклон до кінця тижня визначатиме погоду в Україні. Опадів не передбачається.

У нічні години температура повітря коливатиметься від -2° до +4°, а завтра вдень буде не вище +3°...+9°.

Тепліше на кілька градусів - в Криму та на Закарпатті, +8°...+12°.

Подекуди очікуються тумани.

У Києві завтра, 11 листопада, стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5°. Опадів не буде.

"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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