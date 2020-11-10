Справжня осінь: синоптики порадували українців прогнозом на найближчі три дні
Синоптики прогнозують температуру вдень до +10°.
В Україні 11-13 листопада опадів не буде.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Рятувальники попереджають: на заході України очікуються сильні тумани
За прогнозами синоптиків, 11 листопада на Правобережжі вночі та вранці туман.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла; на Закарпатті та Одещині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.
Погода від Наталки Діденко
Антициклон до кінця тижня визначатиме погоду в Україні. Опадів не передбачається.
У нічні години температура повітря коливатиметься від -2° до +4°, а завтра вдень буде не вище +3°...+9°.
Тепліше на кілька градусів - в Криму та на Закарпатті, +8°...+12°.
Подекуди очікуються тумани.
У Києві завтра, 11 листопада, стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5°. Опадів не буде.
"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
- Вінниця+7°... -2°
- Дніпро+9°... +2°
- Донецьк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запоріжжя+10°... +2°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+7°... +2°
- Кропивницький+8°... +1°
- Луганськ+7°... +2°
- Луцьк+8°... +1°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+10°... +1°
- Одеса+10°... +2°
- Полтава+6°... +1°
- Рівне+8°... 0°
- Сімферополь+8°... +1°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+7°... +1°
- Харків+7°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+9°... +3°
- Чернігів+7°... 0°
- Чернівці+7°... +2°