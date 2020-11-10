"Похолодання зміцниться": синоптик розповіла українцям про погоду до кінця тижня (відео)
Стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, опадів не передбачається.
Антициклон до кінця тижня визначатиме погоду в Україні. Опадів не передбачається.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Зима близько: стало відомо, коли температура в Україні вдень знизиться до 0° (карта)
У нічні години температура повітря коливатиметься від -2° до +4°, а завтра вдень буде не вище +3°...+9°.
Тепліше на кілька градусів - в Криму та на Закарпатті, +8°...+12°.
Подекуди очікуються тумани.
У Києві завтра, 11 листопада, стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5°. Опадів не буде.
"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - написала синоптик.
Сильні тумани в Україні
Сьогодні, 10 листопада, вночі та вранці у західній частині України туман, видимість складе 200-500 м.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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