Саакашвілі заборонили в’їзд до України на три роки (документ)

Прикордонники вирішили заборонити опальному політику в'їзд в Україну до 2021 року.

Начальник Мостиського прикордонного загону прийняв рішення про заборону екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі в'їзду до України до 13 лютого 2021 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Саакашвілі, опублікувавши відповідь першого заступника глави Держприкордонслужби Василя Серватюка на запит адвокатів.

Читайте такожМіграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі - журналісти (відео)У документі йдеться про те, що екс-глава Одеської ОДА 10 вересня 2017 року незаконно перетнув кордон України у пункті пропуску "Шегині". Крім того, зазначається, що 12 лютого 2018-го було здійснено реадмісію Саакашвілі за стандартною процедурою.

"Начальник Мостиського прикордонного загону прийняв рішення про заборону Саакашвілі Міхеїлу Ніколозовичу в'їзду в Україну терміном на 3 (три) роки до 13.02.2021", - йдеться у відповіді ДПСУ.

Цю інформацію підтвердив і речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "Українська правда".

"Так. Підтверджую. Дійсно, командир Мостиського загону в межах повноважень прийняв таке рішення, враховуючи обставини порушення кордону М.Саакашвілі в вересні 2017 року та опираючись на відповідні рішення судів", - розповів прес-секретар.

Він уточнив, що відповідне рішення про заборону в'їзду поширюється на усі пункти пропуску на українському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий співробітниками правоохоронних органів у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений в невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернутий до Польщі у порядку реадмісії, звідки він прибув з порушенням українського законодавства.