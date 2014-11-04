Порошенко пригрозив блокадою окупованих бойовиками територій Донбасу

Про це сказав президент України Петро Порошенко перед засіданням Ради національної безпеки і оборони України, передає кореспондент УНІАН.

“Які наслідки процесів, які відбулися 2 листопада (на окупованих бойовиками частинах Донецької та Луганської областей — УНІАН) - різке зростання загрози для нормального життя мешканців Донецька і Луганська. Що зараз там відбувається? Хаос, мародерство, розбій, різке погіршення рівня життя людей, відсутність елементарного захисту, бандитизм”, - сказав він.

“На сьогоднішній день ми вимушені як держава Україна для того, щоб не дати розповсюджуватись цій раковій пухлині, забезпечити певне блокування цієї території”, - заявив Порошенко.

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“Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення РНБО буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може мати ризик і надсилає до нас розвідувально-диверсійні групи”, - зауважив глава держави.

“Не виключаю, що і економічний режим ми змушені будемо зробити більш жорстким”, - додав Порошенко.

При цьому глава держави зауважив: “Чим швидше буде відновлена дія української влади, - тим швидше запрацюють інституції, тим швидше ми зможемо забезпечити використання коштів спеціального фонду, який буде сформований, в тому числі за участю наших іноземних партнерів — Фонду розвитку інфраструктури Донбасу, який допоможе відновити нормальне життя на Донбасі”.