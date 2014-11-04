Порошенко пригрозив блокадою окупованих бойовиками територій Донбасу
Україна змушена забезпечити певне блокування окупованих бойовиками територій, аби «не дати розповсюджуватись цій раковій пухлині».
Про це сказав президент України Петро Порошенко перед засіданням Ради національної безпеки і оборони України, передає кореспондент УНІАН.
“Які наслідки процесів, які відбулися 2 листопада (на окупованих бойовиками частинах Донецької та Луганської областей — УНІАН) - різке зростання загрози для нормального життя мешканців Донецька і Луганська. Що зараз там відбувається? Хаос, мародерство, розбій, різке погіршення рівня життя людей, відсутність елементарного захисту, бандитизм”, - сказав він.
“На сьогоднішній день ми вимушені як держава Україна для того, щоб не дати розповсюджуватись цій раковій пухлині, забезпечити певне блокування цієї території”, - заявив Порошенко.
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“Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення РНБО буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може мати ризик і надсилає до нас розвідувально-диверсійні групи”, - зауважив глава держави.
“Не виключаю, що і економічний режим ми змушені будемо зробити більш жорстким”, - додав Порошенко.
При цьому глава держави зауважив: “Чим швидше буде відновлена дія української влади, - тим швидше запрацюють інституції, тим швидше ми зможемо забезпечити використання коштів спеціального фонду, який буде сформований, в тому числі за участю наших іноземних партнерів — Фонду розвитку інфраструктури Донбасу, який допоможе відновити нормальне життя на Донбасі”.