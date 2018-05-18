Один відсоток для мандата: як друзі Януковича стали депутатами

10 листопада члени Центральної виборчої комісії підписали протокол про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня. Згідно з документом до парламенту обрано 421 депутата з 423 з яких 225 – за партійними списками та 196 – у мажоритарних округах. Щоправда, залишається багато запитань щодо ходу та організації виборчих перегонів на території Донецької та Луганської областей. Низька явка (через фактичні бойові дії та загрозу з боку терористів), неналежні умови голосування, перенесення дільниць, невідповідне реагування на порушення під час виборчого процесу в ЦВК – надали можливість певним переможцям отримати депутатський мандат завдяки лише одному відсотку (!) від числа виборців, що мешкають на деяких округах.

Цікавий факт: практично в усіх проблемних округах Донбасу перемогу здобули кандидати, які так чи інакше пов’язані з Партією Регіонів. Заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослав Олійник одним з перших вказав на цю статистику та розкритикував вибори в трьох донецьких округах.

«На 45 окрузі переміг Юхим Звягільський, набравши 1454 голоси. Дані про місце розташування даної окружної комісії на сайті ЦВК відсутні. Насправді цей округ знаходиться всередині міста Донецька. Прямо там, де зовсім недавно пройшли «вибори» і коронація глави ДНР Захарченко. На окрузі номер 53 пішов Олег Недава – 2275 виборців. Адреса цієї комісії також відсутня. Насправді цей округ розташований в місті Єнакієве – теж на окупованій території. Ігор Шкіря нібито виграв вибори на окрузі номер 52 з 4772 голосами. Адреси цієї комісії теж немає на сайті ЦВК», - написав на своїй сторінці у Фейсбук Олійник.

Усі три округи знаходяться на підконтрольних терористам місцевостях, що, відповідно до рішення Центрвиборчкому, стало причиною перенесення їхніх центрів на звільнені українськими військами території. Наприклад, округ №45, до якого входять Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька – перенесли у Слов’янськ. Округ №53 – Єнакієво, Торез – перемістився у Краматорськ. Що ж до 52-го виборчого округу, то із 109 дільниць у день голосування для виборців відкрилися лише 46. Вибори змогли відбутися в Дзержинську і в селищі Миронівське, яке адміністративно належить до незвільненого від бойовиків міста Дебальцеве.

Один з учасників виборів на 45 окрузі, на правах анонімності, розповів УНІАН, що рішення про перенесення деяких центрів округів ЦВК приймала вибірково: «У Донецькій області – двадцять округів. ЦВК ухвалила рішення про перенесення центрів лише у 12 з них. Причому, критерії та причини, з яких виходила комісія, надаючи одним округам право на голосування, а іншим – ні, - незрозумілі. У випадку із Звягільськім (округ №45), який мав усі шанси не потрапити в нинішній парламент, більшості виборцям не вдалось фізично дістатись місця голосування. Колишньому регіоналу для перемоги вистачило 1500 тисячі голосів, тобто менше 1% від зареєстрованих на окрузі виборців. Достеменно відомо, що сам Звягільський взагалі не збирався балотуватись, аж поки не стало відомо, що центр округа можуть перенести », - наголосив співрозмовник.

В подібних «умовах» проходили вибори й на 53 –му окрузі. Нагадаємо, що переможця Олега Недаву (директор з зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Карпатибудінвест»), називають представником Юрія Іванющенко (давнього соратника Януковича, відомого на прізвисько Юра Єнакієвський). Показово, що, окрім представника партії Блок Петра Порошенка, по цьому округу балотувався ще й Ігор Кучеров. Останній є заступником генерального директора компанії, яка входить до групи компаній Іванющенка – ТОВ «Праймтранс компані». Аналогічно до Юхима Звягільського, перемога Олега Невади була забезпечена третиною від трьох тисяч відкріпних талонів, виданих жителям територій , що підконтрольні терористам.

Гарячі округи Луганська

Схожа схема проведення виборів була відпрацьована і в деяких округах Луганська та області.

Наприклад, в 107 окрузі (Лисичанськ, частина Попаснянського району, частина міста Первомайськ), перемогу здобув Сергій Дунаєв. В 2012 політик обирався в цьому ж окрузі, від Партії регіонів. В новому ж скликанні парламенту Дунаєва пов’язують з Опозиційним блоком.

Під час голосування частина місцевих виборчих комісій 107 округу були відкрита лише у Лисичанську, що знаходяться на підконтрольній українському уряду території, а от в містах Первомайськ і Стаханов виборчкоми взагалі не працювали. Сергій Дунаєв, який, між іншим, голосував за одіозні закони 16 січня, набрав на своєму окрузі 37,76%, тобто – 7826 голосів.

На окрузі №114 (центр – селище міського типу Станиця Луганська) перемогу здобув самовисуванець Юрій Гарбуз, якого також пов’язуються з Опозиційним блоком. Напередодні виборів місцеву ОВК перенесли зі Станиці Луганської в Біловодськ – у зв'язку з активними бойовими діями. В результаті, перемога Гарбуза була забезпечена 25,61% від тих, хто зміг проголосувати, або – 6490 голосами виборців. До слова, в цьому окрузі, окрім кількох чинних депутатів місцевих рад, у Раду тут балотувалися підприємці, водії, електрозварники та безробітні з усієї України.

І нарешті, 112 округ (центр – місто Рубіжне) дістався Юлію Йоффе, самовисуванцю, близькому другу та давньому соратнику Юрія Бойка. Частина комісій зазначеного округу також розташована в зоні АТО (Первомайськ, Кіровськ, Брянка).

Оскарженню не підлягає

У Центральній Виборчій комісії переконують – усі випадки порушення виборчого законодавства отримали своєчасні відповідь та дії. Саме тому, за словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, Верховна Рада 8 скликання абсолютно легітимна: «Я думаю, що ці розмови – про нелегітимність новообраного парламенту – треба раз і назавжди припинити. Верховна Рада обрана та чекає своєї роботи», - заявив він.

Більш детально ситуацію щодо неможливості оскаржити результати в проблемних округах Донецька та Луганська пояснили в Комітеті виборців України. На думку голови КВУ Олексія Кошеля, законодавство України не передбачає невизнання виборів через низьку явку виборців.

«Звісно, є запитання щодо доцільності виборів в цих округах. Напередодні виборів ми звертались до керівництва АТО з проханням встановити межу на тих територіях, де вибори пройдуть безпечно – як для виборців, так і для членів комісій та спостерігачів. Гадаю, українська влада була зобов’язана забезпечити хід виборів на максимальній кількості округів, це правильно і дозволяє убезпечитись від закидів про нелегітимність», - зауважив він УНІАН.

Водночас, пан Кошель визнав, що про певні порушення можна говорити на окрузі Юхима Звягільського.

«Там була ситуація з псевдозамінуванням, додатковими бюлетенями… На жаль, жодних документальних свідчень немає, тому ми не можемо оскаржити результати, хоча звертались у відповідні органи», - додав голова КВУ.

А от один із діючих народних депутатів з партії «Удар» розповів УНІАН, що у більшості з зазначених округів можна говорити про «договорняк» між владою – центральною або місцевою – та колишніми регіоналами.

«Не важко побачити, що більшість округів «злита» під колишніх соратників Віктора Януковича, тобто регіоналів. Легко відстежується і той факт, що у проблемних округах Луганська та Донецька висувались відверто слабкі кандидати від Порошенка, або не висувались взагалі. Фактично, регіоналам, яким, можливо загрожували кримінальні справи, створили всі умови для перемоги і отримання депутатської недоторканості: низька явка, переніс комісій, відсутність гідних суперників», - розповів співрозмовник.

Коментуючи таке припущення, Олексій Кошель наголошує, що перемога регіоналів, все ж, забезпечена електоральними уподобаннями місцевого населення: мовляв, в депресивних регіонах завжди голосували за того, хто відремонтував більше доріг, допоміг школам, садочкам тощо.

У свою чергу, представники майбутньої більшості у новообраній Ради взагалі уникають коментарів на тему «небезпечних округів».

«Є рішення ЦВК про перенесення центрів цих округів в інші населенні пункти. Були прийняті відповідні постанови. Не знаю, чому це не відображено на сайті», - «заступився» за проблемні округи екс-голова Комітету виборців та новообраний депутат Олександр Черненко.

Звісно, проводити вибори, коли в країні, фактично, йде війна, - справа не з легких. Тут можна говорити про помилки, що виникли через складну ситуацію, обмеження в часі та окуповацію територій. Однак, насправді ж, кричущі факти обрання народними депутатами людей, яких реально підтримали менше відсотка виборців конкретного округу – питання, що на сьогоднішній день жодним чином не регламентується законом, - вкотре свідчать про недосконалість української виборчої системи.

«Можемо говорити лише про те, що нова влада зобов’язана ліквідувати корупційну складову виборів, а шлях до цього – ліквідація мажоритарної системи, корупції у судах та здешевлення процесу балотування», - підсумовує Олексій Кошель.

Автор: Ольга Каретнікова-Котягіна