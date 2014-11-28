РНБО: 11 російських танків в'їхали в Україну за минулу добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, крім танків, в колоні були 2 бронеавтомобілі "Тигр", 4 тентовані «КамАЗи» і 8 тягачів на гусеничному ходу.

Читайте такожВ РНБО зафіксували два реактивні літаки РФ в небі над Луганською областюТакож Лисенко повідомив, що протягом останніх днів з Росії на територію України в’їхали 3 танки, 2 БТР, 2 РСЗУ "Град", 121 «КамАЗ», 3 мікроавтобуса, 22 "Урала" та інша техніка. Разом із тим із України до Росії виїхало 47 "Уралів", 51 «КамАЗ», 1 БМП, 1 БМД, 2 "Гради".

"Наразі ми з’ясовуємо, чи не є це частина так званого "гуманітарного конвою", - сказав Лисенко.