Сестра Сенцова: для багатьох Олег став кимось на кшталт ідола, але він просто людина
Сестра голодуючого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла подробиці нещодавньої зустрічі з ним.
У своєму Facebook вона вказала, що Сенцов живий та продовжує голодування.
Читайте також57-й день: Сенцов схуд на 15 кілограмів, але зупинятися не буде (відео)
«Він бореться, хоча йому це дуже важко, він виснажений. Цікаво, де він бере стільки сил, відповіді у мене немає», - зазначила вона.
Як зазначила Каплан, вона не вважала за потрібне переказувати ЗМІ усю розмову з братом, оскільки в ньому були особисті моменти.
«Ми говорили на побаченні 2 години і я не переказувала для ЗМІ усю нашу розмову, тому що не вважаю це потрібним і важливим. Для багатьох він герой і щось на зразок ідола. Це сумно, насправді. Він просто людина. Ми майже півгодини говорили лише про собак», - розповіла вона.
В той же час, сестра політв'язня підкреслила, що Олег дійсно веде боротьбу не лише за себе.
«Ось уявіть, людина реально бореться за справедливість і хоче, щоб звільнили всіх політв'язнів. Можете в це не вірити - справа ваша. Але саме тому він просить не приїжджати до нього, а спрямувати сили на інших», - підкреслила Каплан.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцова тримають в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.