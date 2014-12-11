Сироїд: Ківалов "забарикадувався" в кабінеті голови комітету

Про це розповіла віце-спікер парламенту Оксана Сироїд у своєму Facebook.

"Секретаріат, який йому підконтрольний, всіляко саботує проведення засідання новообраного комітету. Кілька днів тому мені вдалося не допустити, щоб Ківалова вписали першим заступником голови Комітету з питань правової політики, хоча він намагався періодично потрапити в кабінет, де відубвалися перемовини, щоб переконати в цьому колег-депутатів", - пише Сироїд.

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За її словами, приміщення кабінету – це "остання ниточка, тоненька соломинка, яка ще тримає Ківалова при «владі», а прямі телефони до Президента і Голови Верховної Ради в ньому - це останній символ його впливу на судову систему України, з яким він ніяк не хоче розпрощатися".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України обрала народного депутата Андрія Парубія («Народний фронт») першим заступником голови парламенту. Народного депутата Оксану Сироїд("Самопоміч") обрано заступником голови ВР.