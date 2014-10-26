Ківалов не проходить у Раду за даними екзит-полу
22:31, 26 жовтня 2014Політика
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За даними екзит-полу Південно-українського відділення соціологічної асоціації України Сергій Ківалов програє вибори у 135 окрузі, який охоплює Приморський район Одеси.
Ківалов не проходить у Раду за даними екзит-полу
Ківалов отримав 24,7% голосів, тоді як його суперник Володимир Рондін - 27,8%, собобщает ТСН.
Явка виборців в Юридичній академії, підконтрольній Ківалову, склала 75%.
Опитування було проведено серед виборців 135 округу, опитано близько 18 тисяч респондентів.
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Нагадаємо, на початку жовтня в Мережі з'явилися фото, як Ківалов підкуповує пенсіонерів вином і бутербродами.
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