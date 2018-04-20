Українські демократичні реформи опинилися під сумнівом

Помаранчеві – в розгубленості, принаймні у даний момент, тоді як політичний „коток” в Україні, здається, налаштований „переїхати” деякі результати демократичного повстання 2004 року та рвучко повернути назад, на місце „водія” країни контрольованого Москвою політичного діяча Віктора Януковича.

Після тижня диких сюрпризів у Верховній Раді, яка налічує 450 депутатів, Партія регіонів пана Януковича оголосила у вівторок, що вона сформувала нову „антикризову коаліцію”, яка утримує чітку більшість з запасом у 12 мандатів, разом з комуністами та колишніми союзниками „помаранчевих” – соціалістами. Олександр Мороз, лідер соціалістів, оголосив, що він подав кандидатуру Януковича Президентові Віктору Ющенку як вибір коаліції на посаду прем’єр-міністра. Пан Мороз „дезертирував” минулого тижня з попередньої помаранчевої коаліції і був внаслідок цього обраний спікером парламенту за підтримки Партії регіонів.

Свідки кажуть, що непримиренно розділена Рада у випусках новин нагадує „стовпотворіння”: бійки навкулачки, сердиті крики і принаймні одна спроба штурму подіуму.

„Це справді найменш очікуваний підсумок тримісячної політичної кризи в Україні”, - каже Олександр Сушко, експерт незалежного Інституту євроатлантичної інтеграції в Києві. „Це значить, що сили Януковича довели, що вони добре організовані і дисципліновані, на відміну від демократів, і вони мають перевагу у складній коаліційній грі”.

Для пана Ющенка вибір є жорстким. Він має тепер 15 днів, щоб прийняти очолюваний Януковичем уряд, або ж скористатися своїми конституційними повноваженнями розпуску парламенту і оголосити нові вибори. У своєму телевізійному виступі у понеділок Ющенко, що мав стомлений вигляд, сказав, що він ніколи не погодиться на уряд, який намагався б розвернути стратегічний курс на членство у НАТО та економічну інтеграцію з Європейським Союзом. „Я твердо оголошую і буду виходити з позиції, що поточний внутрішньо- і зовнішньополітичний курс буде незмінним. Я очікую, що ця вимога буде відображена у діяльності майбутньої колаіції”, сказав він.

Янукович, владною базою котрого є сильно русифікована Східна Україна, протистоїть приєднанню до НАТО і віддає перевагу поглибленню економічної інтеграції з Росією. Поліпшення відносин з Москвою буде головним пріоритетом його уряду, сказав він урядовому російському агентству РІА-Новості у понеділок. „Ми не маємо сумнівів, що тональність наших відносин має бути змінена, і ми можемо все виправити до того, як ми досягнемо точки неповернення”, - сказав Янукович.

Березневі вибори, які пройшли у тяжкій боротьбі, мали наслідком розкол парламенту. Партія регіонів спромоглася створити найбільшу фракцію на 186 місць. Дві головних помаранчевих сили досягли певного успіху, але їм не вистачило голосів для формування об’єднаної більшості. Блок Юлії Тимошенко отримав 129 місць, а „Наша Україна” Ющенка – 81. Це дозволило соціалістам з їхніми 33 голосами та комуністами (21) утримувати баланс сил.

Через майже три місяці торгів помаранчеві партії оголосили два тижні тому про створення своєї власної коаліції, яка мала повернути пані Тимошенко на роботу прем’єр-міністра. Вона була відправлена у відставку Ющенком минулого вересня після взаємних обвинувачень у корупції.

Близький союзник Ющенка Петро Порошенко мав бути обраним на впливовий пост спікера парламенту. Але угода була „спалена” минулого тижня, коли Мороз перекинув своїх соціалістів на бік Януковича, завоювавши для себе посаду спікера.

„Амбіції Мороза поховали помаранчеву коаліцію”, - каже Олександр Чекмишев, заступник директора Інституту журналістики у Києві. „Але багато людей, включаючи табір Ющенка, ніколи не хотіли знову бачити Тимошенко на посаді прем’єр-міністра. Події тепер можуть піти у багатьох різних напрямках”.

Багато українців засуджує Ющенка за неспроможність побудувати правлячу коаліцію, яка б його підтримувала. „Ющенко продемонстрував брак практичного лідерства і він втратив свою репутацію успішного менеджера”, - каже пан Сушко. „Він мав багато часу та можливостей, але все це розвалилося. Зараз він у ситуації не-перемоги”.

„Якщо він закличе до нових виборів, його партія імовірно програє набагато більше за Тимошенко. Але якщо він підтримає червоно-синю коаліцію Януковича, це буде погано для міжнародної репутації України та для перспектив наших реформ”, - продовжує він.

Розлютована Тимошенко назвала соціалістів „зрадниками” за те, що ті залишили помаранчевий табір, а нову коаліцію – „державним переворотом”. Полум’яна популістка, яка стояла поруч з Ющенком під час всієї помаранчевої революції, тепер квапить нові вибори.

„Верховна Рада, оскільки вона зрадила свої обіцянки народу, є нелегітимною”, - сказала Тимошенко в понеділок у виступі по телебаченню. „Ми або самі станемо коаліцією, або, якщо закон дозволяє це, ми рішуче виступимо за проведення дострокових виборів”.

Раптова поява проросійської коаліції – приємна новина для Москви, де президент Владімір Путін готується вітати лідерів „великої вісімки” на саміті у Санкт-Петербурзі.

„Ця новина дасть Путіну велике піднесення безпосередньо перед самітом G-8”,- каже Олексій Мухін, директор незалежного Центру політичної інформації у Москві.

„Путін завжди дратувався через підтримку, яку західні лідери надавали помаранчевій революції, а тепер він може сказати їм: „бачите, як неправильно ви зрозуміли стан речей в Україні”, - каже він.

Фред Вейр, Крісчен Сайєнс Монітор

З англійської переклав Микола Писарчук