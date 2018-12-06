​​​​​​​Нові сховища боєприпасів: як на «таємних» будівництвах заробляють люди президента

Відео вибухів на військових арсеналах бачила вся країна. Але найцікавіше було приховане за військовим грифом «таємно»: це після Калинівки влада взялася розв’язувати проблему. «Міністерством оборони проводяться заходи з побудови захищених арсеналів і складів, для того щоб живучість була підвищена», - заявили в Генштабі.

Дійсно, побудувати замість старих радянських сховищ сучасні, залізобетонні, захищені – давно пора. Але скільки це коштуватиме? І хто на цьому заробить. Останнє питання найцікавіше й при цьому секретне.

«Оці сентенції на зразок, що ворог дізнається про наші закупівлі, вони не витримують жодної критики», - вважає віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Та таємниці бізнесу на війні цілком зрозумілі, адже на цьому заробляють самі політики. «Там трапляються контракти політиків, найближчого оточення президента, неефективні витрати, і, власне, кримінальні справи», - розповідає експерт з оборонних закупівель Гліб Канєвський.

Втім, таємниці таємницями, та, коли мова заходить про піар, про секретність наче забувають. Наприклад, нещодавно президент України Петро Порошенко інспектував арсенал на Хмельниччині, який реконструюють.

І про цю вилазку на будівництво на початку жовтня розповіли усі ЗМІ…

Президент інспектує військові арсенали

Ба більше, навіть розповіли, яке навантаження витримують сховища - 5 тонн на квадратний метр. А також про арсенали, на яких ще проводиться будівництво: «В планах реконструкція технічних територій трьох арсеналів. 47-й арсенал, де ми з вами знаходимося, 62 та 48 арсеналу».

Та і це ще не все. На всю країну (і не тільки) навіть показали розташування сховищ на карті!

Можна тільки уявити, як раділи цим кадрам ворожі розвідники. Але важко уявити, куди дивилися наші. Хіба що наші зайняті зовсім іншим - бережуть таємниці фінансування таких об’єктів. Охороняють секрети, хто і за скільки будує ці арсенали.

Втім, аби розібратися в цьому, за два місяці після візиту президента «Гроші» відвідали розпіарене будівництво.

Хоч це сховище раніше й показали на всіх телеканалах країни, чекати дозволу на відвідини нам довелося майже місяць. Адже, нагадуємо, будівництво арсеналів – це державна таємниця.

Та що бачимо сьогодні? За два місяці тут розібрали будівельні риштування, виклали перед входом бетонні стіни та встановили ворота. Працює тут тільки двоє робочих.

Будівництвом хизується керівник об’єкту, представник компанії забудовника Олексій Іщук. Проводить нам екскурсію по секретному сховищу. «Я організовував тут виконання всіх робіт. Не без підтримки керівництва звичайно, й інших зацікавлених людей у даному будівництві», - розповів він.

До речі, якщо звернути увагу на уніформу нашого екскурсовода-будівельника, то компанія забудовник – УКРБУД. Скандальна будівельна корпорація, яка хоч і зветься державною, за інформацією ЗМІ, часто є прикриттям для оборудок низки приватних фірм. Значна частина яких контролюється народним депутатом Максимом Микитасем.

Втім, про роботу на скандального нардепа Олексій Іщук розповідати дуже не хоче.

«Куртка Укрбудівська, це ваша???», - питаємо

«Не будемо про це говорити», - сміється він у відповідь.

Інформація про забудовника - це й справді великий секрет. У відкритих джерелах даних про інтереси нардепа Микитася у оборонці не знайти. Втім, саме він отримав ласий шматок із бюджету. Скільки, як і чи не переплатила держава?

«Участь у грандіозному будівництві Максима Микитася так і лишилася б під грифом «секретно», якби не ось ці документи: Договори про авторський нагляд за будівництвами на українських арсеналах між Міноборони та «Центральним проектним інститутом» міністерства, які були опубліковані у системі Прозорро», - розповідає журналіст Олександр Крижанівський.

За його словами, в документах йдеться про те, що «Центральний проектний інститут» буде проводити нагляд за будівництвом на арсеналі у селі Цвітоха на Хмельниччині - забудовник ТОВ «Північно - Український Будівельний Альянс», та на сумнозвісній Калинівці на Вінничині - забудовник ТОВ «БК «Укрбуд монтаж»».

«Власницею 60% будівельної компанії «Укрбудмонтаж» є дружина Максима Микитася - Налалія, друга компанія належить екс-директору «Укрбудмонтажу», колишньому помічнику нардепа Микитася - Андрію Якусевичу», - говорить Крижанівський.

Рішення Міноборони віддати замовлення саме йому виглядає, м'яко кажучи, дивним. І ось чому.

Компанії, пов’язані з Максимом Микитасем, фігурують у кількох гучних скандалах із житлом для військових та учасників АТО. Наприклад, у 2015 році - продаж квартир у комплексі «Верховина», який повністю 100% мав бути переданий учасникам АТО та працівникам МВС.

Або махінації із будівництвом квартир для військових на землях Міноборони, коли замість 10 % квартир, відомство мало отримати трохи більше 3%. По цій історії НАБУ навіть відкрило провадження у квітні поточного року.

Точно відомо, що вартість будівництва, яке інспектував президент, - 1 мільярд 250 тисяч гривень. Та це лише частина від 10 мільярдів - стільки, зі слів Міністра оборони, потрібно, щоб побудувати усі потрібні сховища. «За нашими підрахунками, для цієї мети потрібно вишукати приблизно 10 мільярдів гривень. Це неможливо зробити на один рік. Тому ми розробили цільову програму і обрали об’єкти для першочергового втручання», - сказав Степан Полторак.

Це саме ті мільярди, які українці сплатили, як військовий збір. Щоб зібрати таку суму, кожен працюючий українець віддав зі своєї кишені близько 500 гривень податків. «Кожен громадянин України, працюючі, пенсіонери, ми всі платимо військовий податок. Ми всі з цим погодились, це додаткових 25-30 мільярдів гривень щороку», - говорить член громадської ради при Міністерстві оборони України Євген Пінчук.

У цьому році Верховна Рада виділила на «живучість» арсеналів понад 500 мільйонів гривень. «Було 534 мільйони на цей рік, на наступний рік, якщо я не помиляюсь, півтора мільярда», - говорить Євген Пінчук.

Однак, як так вийшло, що всі ці гроші потрапили до фірм, підконтрольних родині Микитасів? Народний депутат Сергій Лещенко переконаний, що подібна оборудка не могла відбутися без команди «згори»: «Я думаю, що, очевидно, це результат кришування. В нього є криша, яка створює такі умови для отримання ним жирних шматків тендерів. А криша може бути лише одна - адміністрація на банковій в особі президента і його найближчого соратника Кононенка».

Але для чого це президенту та його друзям? Відповідь на це питання дає член громадської ради при міністерстві оборони Євген Пінчук. Вже кілька років він вивчає та викриває будівельні махінації з Міноборонівськими будівельними об'єктами. Експерт розповідає про систему відкатів: «За нашими даними, не менше 20%. На деяких об’єктах доходить, мабуть, і 50%, а то і більше».

Тобто ті хто «сприяють» отриманню будівельного підряду, можуть отримувати від 20% відкатів.

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Чи є місце таким махінаціям у секретних закупівлях з будівництва військових складів? Детально вивчити цифри не можемо – таємниця. Втім, нам відомі принаймні прізвища тих, хто приймав рішення. У Міністерстві оборони «Грошам» надали список з 11 військовослужбовців, які входять до комісії яка обирала підрядника. Це, переважно, безквартирні офіцери, під головуванням начальника Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України полковник Миколи Швеця.

Формально, ці чиновники у погонах обирали підрядника. Втім, насправді їх могли позбавити можливості вибору, вважає експерт із закупівель Гліб Канєвський. «Реєстр фірм, які мають право надавати послуги в секретному державному замовленні, готує міністерство економіки. За це відповідає безпосередньо Кубів і його заступник Бровченко, які є людьми президента», - говорить він.

Тобто компанії-підрядники, з якими проводилися перемовини, насправді були визначені завчасно. А процедура, за якою проводили закупівлю, готувалася на найвищому рівні. «Умови здійснення оборонного замовлення готує Кабмін. Безпосередньо, за це, знову ж таки, відповідальний Гройсман, Кубів, Полтарак», - розповідає Гліб Канєвський.

Тому і маємо парадоксальну ситуацію, коли топ-політики направляють у потрібні руки 10 мільярдів гривень, а якщо щось піде не так, відповідати за це буде десяток бездомних офіцерів.

«Скільки б не пройшло часу, я думаю, якщо були махінації, от якраз в оборонній сфері під час війни доведеться відповідати. Не має значення прізвище, якщо це буде неякісно, якщо ціни будуть завищені. Хто б там за ними не стояв, все одно доведеться відповідати. В’язниця їм гарантована, як мінімум», - вважає народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Юрій Береза.

До речі, якщо все буде за законом, схоже, довго чекати не доведеться. Адже будівництво вже буксує. Під час візиту у жовтні президенту говорили про вісім сховищ до кінця року. Та коли об’єкт відвідали «Гроші», військові не на камеру зізналися - цього не буде.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар