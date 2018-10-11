Порошенко анонсував будівництво сховищ боєприпасів з системами охорони, що мають виключати диверсії

Сховища будуть облаштовані автоматичними системами охорони, протипожежної безпеки та оповіщення.

Президент Петро Порошенко анонсував цього року початок будівництва 15 сучасних сховищ боєприпасів з автоматичними системами охорони, що мають виключати вчинення диверсій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні у Хмельницькій області під час зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби.

«На сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу (боєприпасів), їх не було і не маємо зараз, а те, що було станом на 2014 рік, нагадувало впорядковані звалища під відкритим небом», - зауважив він.

За словами президента, цього року заплановано початок будівництва 15 сучасних сховищ з автоматичними системами охорони, які виключають диверсії, з автоматичними системами протипожежної безпеки, автоматичними системами оповіщення, які зводять майже до нуля людський чинник.

Президент наголосив, що у питанні зберігання боєприпасів необхідно виключити людський чинник, коли охоронець може бути завербований, а диверсант проникне та здійснить підрив на будь-якому складі.

Порошенко зауважив, що зараз вирушає на арсенал боєприпасів до села Цвітоха у Хмельницькій області.

«Його реконструкція відбувається за стандартами НАТО. 37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 кілометрів доріг із твердим покриттям. Один мільярд та 250 млн гривень. І це лише на один об’єкт. Це – ціна за безпеку», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Жертв чи постраждалих внаслідок НП немає.

Після цього президент доручив у повному обсязі забезпечити фінансування програми захисту складів зберігання боєприпасів, а також доручив міністру оборони Степану Полтораку та міністру закордонних справ Павлу Клімкіну завершити переговори з Північноатлантичним альянсом щодо створення спеціального трастового фонду, який забезпечить безпечну експлуатацію й ефективну охорону об’єктів зберігання боєприпасів.