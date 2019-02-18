Царські сатрапи: хто з оточення Порошенка виконує замовлення проти серіалу «Слуга народу»

В одній зі сцен відомого українцям серіалу йдеться про те, як політики використовують давній принцип – розділяй і володарюй. В цьому епізоді «погані хлопці» розмірковують над тим, «щоб Схід ненавидів Захід, а Захід ненавидів Схід і називали одне одного фашистами та ватниками, бандеровцями та сепарами…». Вигаданий сценаристами, але такий близький до правди епізод української політики - на широких екранах.

Третю - фінальну частину популярного серіалу «Слуга народу» знімають у ці дні у столиці. Однак новий сезон політичної комедії ще до прем’єри на телеекранах зчиняє гучний скандал у реальному житті.

На минулому тижні у мережу злили листування про зрив показу серіалу «Слуга народу-3». Зокрема, в листуванні, що містить аудіоповідомлення, відбувається обговорення варіантів зриву виходу в ефір серіалу.

У процесі обговорення питання зриву виходу в ефір серіалу «Слуга народу-3» співрозмовники діляться планами використовувати в цих цілях Центральну виборчу комісію і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Також у листуванні обговорюється можливість взагалі «збити» серіал ще до виходу в ефір.

Запустити в інформпростір, на їх думку, «правильні меседжі» проти серіалу, як видно із переписки, чоловіки планують через громадську організацію «Комітет виборців України». І дійсно – на її офіційному сайті майже одразу після витоку з’являється узгоджена в переписці заява.

«КВУ звертається до Нацради з проханням провести перевірку відеофільму «Слуга народу», інших відеофільмів та авторських програм, ведучими яких є кандидат на пост президента України», - йдеться у повідомленні.

Хто веде запеклу інформаційну війну проти серіалу ще на стадії його зйомок? Та невже це все через те, що виконавець головної ролі у стрічці став справжнім конкурентом Петра Порошенка на виборах у реальному житті?

Головний герой переписки - народний депутат від фракції влади Олександр Черненко. В минулому – керівник згаданої громадської організації «Комітет виборців України», з якої, що цікаво, не тільки він потрапив у владу.

Так, попередник пана Черненка на посту голови КВУ Ігор Попов, після кількох вдало «промоніторених» виборів у 2009-му, й сам став чиновником – спочатку потрапив у секретаріат президента Ющенка, а згодом указом вже президента Януковича отримав іншу високу посаду. Сьогодні Попов – нардеп, як і його наступник Черненко. Тож, як бачимо, робота у КВУ дає босам цього комітету гарний кар’єрний старт. А на додачу, цілком імовірно, гроші (про це – далі).

Але, повертаючись до скандальної переписки, у ній пан Черненко згадує ще одну людину із «комітетським» минулим: «Працюю з Женею, бо він по медіа спеціаліст». Женя – це, як стане відомо, Євген Радченко - в минулому він був заступником пана Черненка у КВУ. І, вже не дивно, теж пішов у владу. Зараз Радченко – перший заступник голови Центральної виборчої комісії. У якої, за неймовірним збігом обставин, комітет виборців зараз просить оцінити законність змісту серіалу.

«КВУ і Черненко лягли під Порошенка», - вважає політолог Андрій Золотарьов.

У політичних колах знають про теплі стосунки Олександра Черненка з найбільш наближеним до президента колом осіб. Йдеться про міністра інформполітики Юрія Стеця та прес-секретаря гаранта Святослава Цеголко, доля яких звела десять років тому на президентському «5 каналі». Саме ці зв’язки, припускають експерти, і допомогли Черненку потрапити в прохідний список БПП на виборах до Верховної Ради. І саме зі Святославом Цеголком, прес-секретарем президента, за однією із версій, переписується та розмовляє нардеп Черненко стосовно недопуску до ефіру «Слуги народу».

Втім Цеголко – все ж не єдиний наближений до президента, хто міг спілкуватись з нардепом Черненком у цьому скандалі. Але про іншого фігуранта – далі.

Щодо самого нардепа, потрапивши в Раду він, схоже, на собі відчув гасло партії - як воно «жити по-новому». Як вказано в декларації, за роки депутатства родина політика обзавелася двома автомобілями, в тому числі елітним Ауді А6, загальною вартістю за мільйон гривень. Не погано, як для новачка-депутата. Але це ще не все.

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Згідно тієї ж декларації, родина нардепа вже давно проживає в двокімнатній квартирі в, на перший погляд, непримітному будинку на Подолі. Однак у Олександра Черненка є ще одна квартира. Елітна столична забудова - Львівський квартал. Нерухомість тут продають по 1000 доларів за квадратний метр. Вартість однокімнатної квартири коливається в районі 45-65 тисяч доларів.

Тобто, загальна сума покупок родини Олександра Черненка в статусі депутата щонайменше близько 3 мільйонів гривень. А це майже вдвічі перевищує суму, яку депутат може заробити за весь 5-річний термін своєї каденції.

Звідки такі заробітки? Чи не подяка це за глибоку відданість та виконання брудних завдань влади? Які йому може ставити якщо не вже згаданий прес-секретар президента Цеголко, то, ймовірно, такий собі Юрій Оніщенко – геть не знайомий широкому загалу, але добре відомий у політичних колах. Цей персонаж, за словами політолога Кирила Молчанова, «тінь президента». Офіційно Оніщенко - перший помічник президента України, тож знає усе про справи Порошенка. За словами Молчанова, «він організовує йому усі зустрічі».

Вперше Юрій Оніщенко засвітився під час розіграшу пранкерами Петра Порошенка. Вони зателефонували на службовий телефон від імені президента Киргизстану. Тоді стало зрозуміло, що розмови глави держави проходять саме через цього посередника.

У переписці з Черненком бачимо, що його співрозмовник – припустимо, пан Оніщенко - постійно знаходиться поруч із «першим». Відтак, здається, «перший» залучений особисто до намагань заборонити серіал.

Однак по суті цього питання на Банковій не коментують. Напевно, шукають і далі спосіб, як не допустити «Слугу народу» в ефір?

«Ми бачимо магазини Рошен. В назві якого є корінь прізвища президента. Може їх теж вважати політичною рекламою і закрити?», - цікавиться головний герой серіалу, кандидат у президенти Володимир Зеленський.

«Якщо вони закриють серіал, будуть відповідати перед мільйонами глядачів», - додає він.

Тож на знімальному майданчику кипить робота. Актори працюють щоденно, аби глядачі все ж побачили улюблений серіал вчасно. Вони обіцяють – буде смішно. До сліз.

Олена Вдовиченко, Тетяна Стежар