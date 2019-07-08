Таємниці козирного життя головного антикорупціонера країни

Безкрайні простори полісся і раптом – високий паркан. Територія закрита для відвідувачів. Сюди пускають тільки «своїх». Але нещодавно ворота вперше відкрилися для телебачення.

Довкола — повно дичини. Цих оленів тут розводять спеціально. Усе для високих гостей. Величезне озеро із рівними каналами. Вежа облаштована для вдалого полювання. Качок спеціально розводять під відстріл. А ще колосальні угіддя, які просто кишать дичиною.

Це - елітне мисливське господарство «Поліське-Сарни». Все по вищому класу: полювання на качку, на копитних, рибалка, прогулянки… На додачу - дорогий ресторан зі стравами із дичини. А відпочивають «дорогі гості» - у новеньких мисливських будиночках із натурального бруса.

Полювання – традиційна елітна забава можновладців. Колись тут «тусувалася» виключно стара комуністична еліта. «Місце обкому партії і облвиконкому. Була закрита зона, і тільки вони мали право сюди приїжджати і відпочивати. І, відповідно, охота проводилася для них», - розповідає директор мисливського господарства Олександр Юркевич.

На зміну радянській номенклатурі прийшли українські президенти: «Було таке, приїзджав на полювання Леонід Кучма. Вертольотом. Пополювали, відпочили… Багато інших. Але прізвища не треба називати…».

Заходив у гості й Віктор Янукович. «Були вибори, так він заїжджав. Проїжджав повз і заїхав…», - згадують в господарстві.

Директор угідь Олександр Юркевич – колишній партійний функціонер. Зізнається, що раніше тут відпочивали безкоштовно. «Раніше, розумієте, вже так позвикали, що все на халяву… Але час змінився – ні, немає такого», - говорить він.

Часи начебто змінилися, а от звички можновладців – ні. Відколи Ситник очолив НАБУ, полюбив регулярно приїжджати сюди. Аж раптом до елітних угідь завітала… генпрокуратура! Слідчі заходилися вивчати дозвілля антикорупціонера.

«Він (представник ГПУ) каже: «Ми вивчаємо питання проживання Ситника». Їх привели в другий будиночок, вони зняли, обійшли кругом, подивились. Після цього склали акт», - розповідає директор «Поліське-Сарни».

Нас цікавить: він тут проживав? Платив чи не платив?

Здавалося б, кому яке діло, де гуляє Ситник. Але виявилося – відпочинок для нього був безкоштовним. «Чомусь» за дороге дозвілля розраховувалися інші.

«Гроші були проплачені, але не він платив», - «здає» очільника НАБУ директор господарства.

За Ситника постійно платив товариш – Микола Надейко. До речі, колишній ув’язнений, а нині серйозний бізнесмен. Він боїться розповідати відкрито, але не на камеру повідомив усе. Та і протоколи допиту у прокурорів «пам’ятають» усе. Ці документи зчинили справжній фурор. «Можу сказати загальну суму, яка становила близько 100 тисяч за кожен відпочинок», - говорить Олександр Юркевич.

Тобто щоразу Микола Надейко викладав по 100 тисяч. Це як же треба погуляти? Виявляється, Ситник замовив цілу «поляну» у недешевому місцевому ресторані. Ба більше, окремо забажав від товариша особливе пригощання: «Це були сири, ковбаси, елітний алкоголь, віскі чівас, горілка грейгус, солодощі тощо».

Зняв цілий будиночок із кількома спальнями, каміном, та шикарним видом із вікна. Охоче рибалив на красивому озері. Й окремо забажав покататися лісом на квадроциклах.

До речі, місцеві подейкують: Ситник настільки «поспілкувався» із зеленим змієм, що квадроцикл товариша навіть… розбив! Коротше, погуляв на славу.

А розраховувався за все його товариш! «Ну, я не міг йому відмовити», - говорить Надейко.

Він зізнається – Ситник і не думав оплачувати банкет. Але перечити такому впливовому чиновнику чоловік просто не посмів. Цікаво, чим же бізнесмен так завдячує головному антикорупціонеру, що готовий регулярно викладати серйозні суми?... І це при тому, що Ситник щомісяця отримує із наших податків зарплатню у 170 тисяч гривень, тож цілком міг розплатитися і сам… Крім того, для чиновників приймати такі дорогі подарунки – незаконно. Тим більше – не декларувати їх.

Утім, на цьому пригоди антикорупціонера тільки почалися.

Тим зимовим вечором, яким зацікавилась прокуратура, друзі сиділи в одній з бесідок та говорили «за життя». Точніше - за втручання у вибори президента США!

Цей таємний аудіозапис зробили на тому ж відпочинку. Голос схожий на Ситника розповідає, як його розслідування по чорній бухгалтерії головного політтехнолога Трампа Пола Манафорта зчинило скандал у США. Ці записи зчинили міжнародний скандал. Мовляв, Ситник втручався у американські вибори.

Відтак, у цьому мисливському господарстві він «нагуляв» уже на дві кримінальні справи.

Однак сам Ситник пояснювати будь-що категорично відмовляється. І просто тікає від агентів «Грошей».

«Ви відпочивали у цьому господарстві?», - запитали ми у нього.

«Так», - була відповідь.

«І оплачували за вас?», - цікавимось.

«Ні», - говорить він.

«А чому ж тоді ваш товариш стверджує протилежне?», - не відстаємо, адже є чіткі докази від генпрокуратури.

«А я не знаю. Можливо, на нього був тиск з боку ЗМІ чи окремих правоохоронних органів», - говорить Ситник.

«Він вам чимось зобов’язаний?»

«Ні».

«Може, у вас є конфлікт інтересів?»

«Ви самі ставите питання, яке містить відповідь».

«Давайте спокійно поспілкуємося».

«Давайте без давайте».

Після цього діалогу прес-секретар Артема Ситника повідомляє нас, що часу спілкуватися більше немає…

Слідство щодо Ситника триває і дотепер. За перевищення службових повноважень йому може «світити» до 5 років. За недекларування – до двох. Але поки антикорупціонер не покараний, усі по цій справі чомусь грають у мовчанку.

Андрій Засаднюк, Тетяна Стежар