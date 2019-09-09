Навіщо нова влада нокаутує Віталія Кличка

На сьогодні Віталій Кличко одночасно і мер міста, і голова Київської адміністрації. Мером його обрали, на посаду голови КМДА призначив Петро Порошенко.

Функції мера і голови адміністрації суттєво відрізняються. Мер призначає засідання Київради та підписує всі рішення. Призначає та звільняє заступників голів КМДА і керівників комунальних підприємств. Крім того, мер представляє столицю за кордоном і від імені міста підписує міжнародні договори.

У свою чергу, голова адміністрації розпоряджається бюджетом міста, встановлює і збирає орендну плату за користування майном столиці і фактично керує роботою бізнесу. Його рішення може скасувати виключно президент. Якраз із посади голови адміністрації новий Уряд і хоче звільнити Віталія Кличка.

«Віталій Кличко залишається міським головою, якого обрали кияни. Він веде засідання міської ради, він пропонує порядок денний засідань міської ради, рішення міської ради та веде безпосередньо засідання. Натомість, голова КМДА - є державним службовцем, він призначається, він виконує ті рішення міської ради, ті постанови Кабміну України, які йому доводяться», - розповідає депутат Київради Олександр Поживанов.

Зараз останнє слово – за Володимиром Зеленським. Та аргументів за «звільнити» Кличка у президента, хоч відбавляй, констатують експерти.

«У певний час, я можу чітко вам сказати, Кличко почав сприймати бюджет столиці, як свою власну кишеню. А наше місто, як свою приватну фірму. І взагалі - приймати будь-які рішення з огляду на свої особисті приватні інтереси», - говорить депутат Київради Ілля Сагайдак.

Ілля Сагайдак добре обізнаний зі столичними прибутковими схемами, від яких так старанно намагається відхреститися мер. Але правду вже не приховаєш.

По кожному напрямку існують міні-смотрящі, які координують витрачання бюджетних коштів, беруть з кожної копійки свій відсоток, плюс земельні питання. В Київраді «під собачу будку» видавали десятки га землі. Тобто, через суд узаконюється якесь майно, якого там не було ніколи. А потім під нього рішенням Київради виділяється земля в десятки гектарів і зростають великі комплекси», - розповідає він.

Про теплу дружбу мера Кличка із так званим директором столиці, забудовником Вадимом Столаром «Гроші» неодноразово розповідали. І, за словами екс-народного депутата Юрія Левченка, саме пан Столар «є фактично ляльководом пана Кличка, є тіньовим міським головою міста Києва».

«Це людина, яка дійсно є мером міста Києва. Це та людина, яка управляє містом, коли немає Кличка, коли є Кличко, або якщо треба вирішити будь-яке питання», - вважає екс-народний депутат Борислав Береза.

Натомість, у розмові з журналістами Кличко завжди намагався це приховати. «Стосунків зі Столаром у мене немає. Кличко - самостійна одиниця, і я працюю виключно в інтересах міста і киян», - говорив він.

Але нещодавно в мережі буквально вибухнуло відео, на якому Віталій Кличко проголошує душевний тост на честь дня народження Вадима Столара: «Добре, що всі друзі зібрались. Вадиме Михайловичу, дякую тобі, що зібрав всіх друзів. Пропоную тост за друзів!»

Саме тому депутат Київради Ілля Сагайдак заявляє: Віталій Кличко насправді маріонетка і зробив все, «щоб прикрити ту велику кількість розкрадань і схем, які здійснювалися за його спиною, але з його відома».

Хоча сам мер запевняє, що відсотків зі схем не отримує, експерти переконують: це чергова брехня.

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«Це при ньому будівельна мафія отримала ще більше можливостей, навіть більше можливостей, ніж при Черновецькому. Наскільки погана була ситуація при Черновецькому, та при Кличку ситуація з будівельною мафією ще більш погіршилася», - говорить Юрій Левченко.

«Він не міг не знати про існування тіньового офісу, він точно знав про розпорядження, які він підписує, збільшуючи кошториси по будівництвах в 4-5 разів, він точно знає, хто стає за кожним будівництвом, скільки з нього грошей беруть», - підкреслює Ілля Сагайдак.

Тобто мафія на чолі з Віталієм Кличком влаштувала справжнісінький дерибан столиці. Заробляли буквально на кожному метрі.

«Такий вид бізнесу, що у Києві без хабаря ти, в принципі, не можеш нічого оформити. Встановлені тарифи, їх всі знають. Наприклад, перепланування хочеш зробити, якщо в тебе службове приміщення, - 20 доларів за метр», - розповідає журналіст Юрій Бутусов.

«Тут все так поставлено на конвеєр, що міська адміністрація стала певним сервісним бутіком для тих функцій, які вона має надавати безкоштовно, згідно з законом», - говорить Сагайдак.

За словами ж Юрія Левченка, «основне збагачення Віталія Кличка і його друзів- – це дозволи, видавання містобудівних умов і обмежень, голосування в Київраді за незаконні плани територій, які порушують генплан. Незаконні виділення земельних ділянок для незаконних забудов».

А ще одне прибуткове джерело – це великі та показові інфраструктурні проекти, ефективність яких викликає великі сумніви. Одна з останніх гучних афер – багатостраждальний скляний міст, що з’єднує парк Володимирська гірка з майданчиком Арки дружби народів. Мова йде про той самий міст, початкова вартість якого складала 260 мільйонів гривень, а фінальна – зросла майже вдвічі, до 420 мільйонів. Це той самий селфі-міст, на якому скло, ще в день відкриття, розлетілося на малесенькі шматочки.

Попри все це мер відхрещується від усіх підозр і звинувачень: «Проект вкрали – неправда. Гроші вкрали – неправда. Міст тріснув – неправда, тому що це не міст, це територія, яка знаходиться за мостом». Тобто, Віталій Кличко називає маніпуляцією заяви про тріснутий міст через те, що тріснуло скло, з якого частково цей міст і зроблено.

«Та кількість схем і зловживань, які були здійснені паном Кличком, вона вже набула дуже великого розголосу і слона або рояль в кущах сховати вже неможливо», - зауважує Ілля Сагайдак.

Розкрадання бюджетних грошей підтверджують вже навіть внутрішні аудитори КМДА. Так, судячи із останньої перевірки, під час реконструкції парку «Наталка» було використано неефективно понад 17 мільйонів гривень із 55 освоєних. На проектуванні вартість робіт завищували на 58%, а на будівництві - на 39%.

І скільки ще таких прибуткових корупційних парків! «Парк «Веселка», на Нивках, на який було витрачено майже 30 млн грн, зокрема, була вставлена за 7 млн система поливу. Вчора «Зеленбуд» вже людям повідомив (люди кажуть, що трава вся сохне), що система поливу зламалася», - нагадує Юрій Левченко.

«Вся діяльність Кличка була спрямована на те, аби кидати пил киянам в обличчя, щоб вони не бачили, що насправді коїться. Як він однією рукою ніби щось робить добре, а насправді іншою рукою грабує бюджет міста», - розповідає Ілля Сагайдак.

Тому, на його переконання, мер міцно тримається за крісло очільника КМДА, адже це означає триматися за вельми прибутковий бюджет.

Здавалося, ганьбитися пану Кличку вже нікуди, але він не цурається жодних методів, аби тільки залишитися біля столичної годівниці. Наприклад, нещодавно у публічному просторі з’явився документ, який нібито підписали лідери чотирьох фракцій Київради. В ньому голови Солідарності, Самопомочі, Батьківщини і Свободи просять президента призначити мера Кличка на посаду голови адміністрації. Це звернення неабияк здивувало самих депутатів цих фракцій.

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«Ми були здивовані побачити заяву адміністрації про підтримку фракціями київської міської ради призначення Віталія Кличка на голову КМДА. Оскільки фракції не засідали та не приймали рішення в підтримку даного звернення», - розповідає депутат Київради Олександр Поживанов.

Тобто, як кажуть місцеві депутати, цей документ – черговий фейк від Кличка.

«Я вважаю неприпустимим видавати дане звернення, оскільки воно вводить в оману киян та президента», - говорить Поживанов.

За словами Іллі Сагайдака, бажання звільнити Кличка з посади очільника КМДА – цілком логічний процес: «Це фінал його(і його команди) корупційної діяльності. Зараз потрібно його негайно зняти, щоб зупинити грабунок столиці. І, звісно, призначити перевибори».

Про перевибори говорить і Юрій Левченко: «Повнота влади однієї партії влади дозволяє призначити в місті Києві перевибори. І хай кияни самі підуть, зроблять висновок і оберуть собі іншого очільника».

У 2003 році Конституційний Суд розтлумачив, що КМДА має очолювати людина, яка була обрана київським міським головою. Але у 2010-му у відповідний закон парламентарі внесли правки: і президент отримав законні підстави призначати на посаду очільника КМДА не тільки обраного мера. Наразі цей закон залишається незмінним.

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар