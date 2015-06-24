МЗС підтримав створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі

Про це повідомляє "Новий час" з посиланням на посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"З точки зору міжнародної легітимності механізму притягнення до відповідальності, найбільш оптимальною є модель створення трибуналу, статут якого схвалюється Радою Безпеки ООН. Це дозволить забезпечити взаємодію з трибуналом всіх країн і визнання його рішень. У той же час, ми не відкидаємо інших механізмів притягнення до відповідальності, в тому числі в межах національної юрисдикції", - сказав він.

При цьому Кулеба уточнив, щомова йде не тільки про безпосередніх виконавців, але і про організаторів, та осіб, які надавали сприяння в скоєнні цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди виступають за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування тих, хто підозрюється в причетності до краху малазійського Malaysia Airlines МН17 на Донбасі в липні 2014.