Росія оприлюднила фейкові фото локацій катастрофи Боїнга 777 - експерти

Російський виробник зенітних ракетних комплексів "Бук", концерн "Алмаз-Антей" використовував підроблені фотографії, підготовлені Міністерством оборони Росії.

Про це у Twitter написав засновник агентства розслідувань Bellingcat, яке підготувало звіт про підробку зображень локацій, Еліот Хіггінс.

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За даними агентства, фотографії були відредаговані. Фахівці на знімках виділили райони, де значно відрізнявся рівень помилок, а деякі знімки були зроблені ще задовго до авіакатастрофи Boeing 777.

The Almaz-Antey launch site is the same location as some of the fake Russian MoD photos #MH17pic.twitter.com/litU7JMg26 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 2, 2015

Раніше радник генерального конструктора концерну "Алмаз - Антей" Михайло Малишевський заявив, що малайзійський Боїнг 777, збитий в липні 2014 року під Донецьком, був збитий ракетою 9М38М1, випущеної з комплексу "Бук-М1". У концерні також заявили, що ця ракета є застарілою, і вони не могли нікому її поставити, переклавши, таким чином, вину за збитий Boeing на Україну.