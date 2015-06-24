Сьогодні Рада коаліції не прийняла остаточного рішення щодо звільнення міністра екології - Луценко

Про це заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, коментуючи заяву народного депутата від Радикальної партії, повідомляє прес-служба фракції.

«На сьогоднішньому засіданні Ради коаліції остаточного рішення про відставку міністра екології не було прийнято», - заявив Луценко і уточнив, що це питання ще раз розглядатиметься на наступному засіданні.

«Якщо розглядати ситуацію із міністром Шевченком з моральної точки зору – міністр має піти у відставку за власним бажанням. Якщо дивитися на це з позиції боротьби із корупцією – то цей факт має бути досліджений відповідними органами», - зауважив голова фракції БПП.

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Луценко також зазначив, що фракція «Блок Петра Порошенка» підтримає відставку нинішнього міністра екології після відповідного подання Кабінету міністрів.

«Уряд має зробити подання не лише про відставку Ігоря Шевченка, але й зробити подання на призначення наступної кандидатури на посаду міністра екології та природних ресурсів України. Лише у цьому випадку фракція голосуватиме за дане питання», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Уряд України на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

На засіданні уряду зазначалося, що в січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня о 14.30 вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня 2015 року о 16 год. (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.