Сьогодні Рада коаліції не прийняла остаточного рішення щодо звільнення міністра екології - Луценко
Інформація про те, що нібито Рада коаліції підтримала подання Кабміну про відставку міністра екології Ігоря Шевченка, не відповідає дійсності.
Про це заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, коментуючи заяву народного депутата від Радикальної партії, повідомляє прес-служба фракції.
«На сьогоднішньому засіданні Ради коаліції остаточного рішення про відставку міністра екології не було прийнято», - заявив Луценко і уточнив, що це питання ще раз розглядатиметься на наступному засіданні.
«Якщо розглядати ситуацію із міністром Шевченком з моральної точки зору – міністр має піти у відставку за власним бажанням. Якщо дивитися на це з позиції боротьби із корупцією – то цей факт має бути досліджений відповідними органами», - зауважив голова фракції БПП.
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Луценко також зазначив, що фракція «Блок Петра Порошенка» підтримає відставку нинішнього міністра екології після відповідного подання Кабінету міністрів.
«Уряд має зробити подання не лише про відставку Ігоря Шевченка, але й зробити подання на призначення наступної кандидатури на посаду міністра екології та природних ресурсів України. Лише у цьому випадку фракція голосуватиме за дане питання», - наголосив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, Уряд України на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
На засіданні уряду зазначалося, що в січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня о 14.30 вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня 2015 року о 16 год. (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.