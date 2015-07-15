Україна і ЄС визначили пріоритети для прискорення виконання Угоди про асоціацію

Як йдеться у повідомленні місії України при Євросоюзі, засідання відбувалося 13-14 липня.

Українську делегацію на засіданні очолила заступник Міністра Кабінету Міністрів України, директор урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, делегацію Євросоюзу – Управляючий директор Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) з питань Європи та Центральної Азії Луіс-Філіпе Фернандес Де ла Пенья.

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Сторони обговорили широкий комплекс питань політичного, торговельно-економічного та секторального співробітництва. Було здійснено оцінку виконання Угоди про асоціацію, що є дорожньою картою для імплементації реформ в Україні, та визначено пріоритети ефективної взаємодії сторін з метою прискорення прогресу в цьому напрямку.

Відбувся детальний обмін думками щодо розвитку ситуації в східній Україні з окремим наголосом на її гуманітарному аспекті та систематичному порушенні прав людини в результаті російської агресії. Українські дипломати запевняють, що європейська сторона підтвердила відданість та готовність сприяти мирному розв’язанню нинішньої ситуації на основі гарантування поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, як у контексті виконання Мінських угод, так і шляхом реалізації політики невизнання незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим.

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Окрема увага була приділена реформам, які здійснюються українською стороною в сфері забезпечення прав людини та верховенства права. Також, було надано оцінку боротьбі з корупцією, реформі зі зміцнення судової влади, реформуванню сектора цивільної безпеки, реалізації конституційної реформи, зокрема у частині децентралізації тощо, а також надано детальні роз’яснення щодо алгоритму реалізації вказаних реформ.

У частині обговорення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки сторони зосередили увагу на заходах, які здійснюються на виконання плану дій з візової лібералізації з метою запровадження безвізового режиму для українських громадян.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі на першому засіданні Комітету асоціації Україна - Європейський Союз, двостороннього органу співробітництва між Україною і ЄС, сторони висловили прихильність початку запровадження зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.