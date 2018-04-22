Черговий етап боротьби з корупцією: друзям – усе, ворогам – земельний аукціон?

Наші Президент і прем’єр наввипередки борються із корупцією. Ось і вчора Віктор Ющенко зауважив, що важко назвати сфери, де немає корупції. Особливо це стосується системи видачі ліцензій і дозволів. Президент закликавпереглянути цю систему . А прем’єр, у свою чергу, умотивовуєнеобхідність відновлення дії постанови про порядок проведення аукціонів тим, що «земельна мафія» скористається декількома днями відсутності правового поля для подальших зловживань із землею". Складається враження, що на Грушевського і на Банковій кожен бореться з чимось своїм, називаючи це своє одним і тим же словом.

Корупція в нашій країні – як касетний скандал. Спочатку різонуло по живому. Потім – вірилося, що дракона можна подолати. Тепер – смішно. Смішно від того, що в базі законодавства можна знайти десятки президентських указів і кабмінівських постанов, що мали давно вже побороти корупцію. І чи варто всує говорити про те, що жоден з них не був виконаний? Тому що в Україні корупція не може бути переможена апріорі.

Письменниця Марина Гримич у своєму есе дає тому пояснення: українці керуються звичаєвим правом, яке поблажливо ставиться до хабарів – як до винагороди за надані послуги, оскільки це зручно й вигідно обом сторонам. "Український правовий інститут власності, договірно-зобов’язувальних відносин, не кажучи вже про родинні, практично завжди регулювався звичаєм".

Щирі спроби здолати корупцію завершилися разом із Майданом. Відтоді всі потуги посадовців відтяти голову корупційній гідрі під оком телекамер були суто оперетковими. До них належить, зокрема, й ідея земельних аукціонів. Деінде вона б виявилася ефективною, однак для цього така ідея має бути частиною правового ДНК. У нас вона схожа на мутаційний ген.

Системі знадобився квартал, аби напрацювати антитіла проти цієї недостатньо продуманої директиви. Особливо парадоксально було спостерігати за мерами міст, які розривалися між тимошенківською Сциллою та ющенківською Харибдою, не знаючи, чи засудити аукціони, чи оголосити їх бюджетною панацеєю. Насправді хто, як не вони, знають, як обійти заборону. За цей час місцевими радами ухвалено тисячі земельних рішень, і їх не зупинила вимога виносити відведення земельної ділянки у власність чи в оренду. Вірніше, послуговуючись аксіомою каудільйо Франко: друзям – усе; ворогам - земельний аукціон.

Передовсім земля масово відводиться на комунальні підприємства, чимало з яких поспіхом для цієї мети створюються. Юристи перечитали Земельний кодекс і активізували його призабуту 92-гу статтю. У відповідності до неї «права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності...” Посилаючись на цю статтю, місцеві ради відводять землю заснованим нею підприємствам без усіляких аукціонів, передбачаючи, що згодом «помре або падишах, або осел». Як помре «падишах» (зміни до Земельного кодексу) – скасують земельне рішення й ухвалять його на користь іншого підприємства-фаворита. Помре «осел» (надія на скасування змін до Земельного кодексу) – ще краще: у такому разі комунальне підприємство отримає всі стадії погодження на відведення земельної ділянки і, мов на блюдечку, запропонує її інвесторові. Як інвестор розраховуватиметься із власником ділянки – то вже вирішувати Раді. Дещицю перерахують у бюджет. Решту візьмуть майновими правами на квартири й офісні приміщення, що будуть зведені на цій ділянці.

Обійдено й проблему, що постала для тих юридичних та фізичних осіб, котрі встигли розпочати процес відведення земельних ділянок до 2008 рокую У рішення сесій вписується пункт про те, що комерційні ризики оформлення документів лягають на кандидата на право володіння земельною ділянкою (чи на її оренду). Для початку підприємець, як правило, на перше своє звернення отримує формальну відписку із районного чи міського управління земельних ресурсів про те, що проект відведення не може розглядатися у зв’язку зі змінами до Земельного кодексу. Однак потім це питання вирішується в кращих традиціях українського звичаєвого права.

А якщо треба провести аукціон – то його можна зрежисирувати без проблем. В одному з пристоличних містечок переможцем земельного аукціону на ділянку площею в 10 га стала фірма, створена за день до подання документів, і засновники засновників якої зареєстровані у штаті Делавер та на Віргінських островах.

У січні Юлія Тимошенко закликала співвітчизників ("Урядовий Кур"єр", 26 січня) анонімно телефонувати на багатоканальну телефонну лінію чи повідомляти через Інтернет про факти вимагання хабарів в тій чи іншій інстанції.

Чи багато хто з нас телефонував? А ті, хто телефонував, – вони хто? Павлики морозови? Чи пост-майданні донкіхоти?

Станіслав Голубенко