Тимошенко обіцяє розібратися з Ющенком і зібрати уряд

20:24, 09 квітня 2008
Суспільство
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Питання про землю не має залишитися "шоковим"

Відсутність постанови про проведення земельних аукціонів є величезним ризиком для виконання дохідної частини місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд планує завтра ухвалити рішення про порядок проведення аукціонів із продажу землі несільськогосподарського призначення після консультацій із Президентом України. “Ми домовилися, що ми з`ясовуємо з Президентом до завтра до 17.00, що там є у вигляді зауважень або сумнівів із боку Президента, і завтра о 17.00 ми збираємо позачергове засідання уряду, на якому прийматимемо постанову про запобігання корупції в торгівлі або передачі в оренду несільськогосподарської землі”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що для уряду інформація про припинення дії постанови Президентом була “шоковою”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір в Конституційному Суді доводити конституційність своєї постанови про порядок проведення аукціонів з продажу і передачі в оренду земель несільськогосподарського призначення.

Прем`єр мотивувала необхідність відновлення дії постанови про порядок проведення аукціонів тим, що «земельна мафія» скористається декількома днями відсутності правового поля для подальших зловживань із землею.

За її словами, в результаті дії зазначеної постанови уряду доходи деяких місцевих бюджетів збільшилися в 5-10 разів.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що припинення Президентом дії цього рішення Кабміну ускладнює боротьбу, яку уряд веде з корупцією.

7 квітня Президент своїм указом зупинив дію положення постанови Кабінету міністрів від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про конституційність вищезгаданої постанови Кабміну.

 

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