Прокуратура Київщини переплутала пенсіонерів з олігархами?

Ось воно... Коса канівського водосховища. “Гніздилище українських олігархів”, якщо вірити прокуратурі. Місце незаконної забудови, де за словами обласного прокурора Олександра Гардецького , розташовані “двоповерхові котеджі відомих в Україні людей”. Прокурор пообіцяв, що на цьому тижні підуть перші позови про їх знесення. Ми поїхали подивитися, як торжествує справедливість в земельних питаннях у межах однієї окремо узятої коси. Не кожен день побачиш, як зносять двоповерхівки “високих посадовців”.

Приїхали, спустилися з дороги на косу. І що це? Може це не ця коса? Чи, може, облпрокурор щось переплутав?

Біля залізної будки двоє парубків, явно селянського вигляду, тримають вудки – збираються порибалити. Почувши, що ми журналісти, кинулися знімати нас на мобільні телефони.

Підійшов ще один чоловік, схожий на поштаря Пєчкіна, у рибацькому комбезі з розстібнутою ширінкою.

– Сушу штани, – пояснив він, – невдало порибалив...

Канівська коса – це 6 гектарів штучно намитої землі в Обухівському районі на якому розмістився кооператив “Риф”... Вона виглядає як півострів. На цій косі справді розташувалися кілька гарненьких будинків, але далеко не розкішних – такого рівня “маєтки” мають і деякі мої колеги журналісти. Найкращі з цих будинків були збудовані на дві родини. Один із них – на кошти від проданої у сусідньому смт Українці хаті. Про високих посадовців тут не чули, і, як з’ясувалося, найбільший “олігарх” тут якийсь Гриша, про якого кажуть, що він “кум Януковича”.

Маєток Гриші – це один елінг (за словником, елінг – будинок для яхти або човна й екіпажу), який здіймається на водою, незакінчений, навіть не поштукатурений, з білої цегли. Ще там є елінг – порожня будівля – куди заходить яхта директора заводу “Авіант”.

Ми підійшли до нашого Пєчкіна, який насправді виявився Петром Зиновійовичем Лемехою.

– Я пенсіонер, чорнобилець, ліквідатор першої категорії. Я сюди часто приходжу – окунька на вудочку зловити. У мене тут шматочок – менше сотки, треба було б якусь хатинку поставити, аби, може, коли переночував – розповів пан Лемеха. – Я в політику не вникаю, бо на пенсії, але так розумію, що забрати в нас це хочуть. А хіба це справедливо? Ви ж знаєте, як ця коса утворилася. Ми цю косу з нуля починали, це було понад тридцять літ тому, – скидалися по 15 рублів, і нам земснарядом косу намили. А тепер хтось каже, порушення – забрати хочуть. Ну, я не маю за що збудувати хату. А якщо людина багатша, то чому ні? Чому вона не може?

До пенсіонера підключається Ігор Скиба, заступник голови правління кооперативу:

– З усіх дільниць дамби правоохоронці обрали для наїздів тільки нашу, бо в нас насправді тут немає впливових людей. Тут у мого тестя будиночок, раніше був гараж. Сюди кілька разів уночі приїжджали розкішні джипи... Це зараз ми поставили молодих хлопців на охорону, а зазвичай охороняють пенсіонери, діди, які кажуть: проходьте, хто хоче. Люди, які слухали розмови приїжджих, чули, що вони планували збудувати тут ресторан, казино, каплицю і навіть вертолітний майданчик смугу – он там, на території яхтового кооперативу. На косі є будинок, який дід переписав своєму онуку. Онук написав на ньому “Soft club”. Кажуть, що коли приїхали правоохоронці, то вказуючи перстом на цей надпис сказали: “А ось і притон. Так і напишіть – “притон”.

– У мене є документи на цю ділянку, –пан Скиба показав течку з паперами. – Це – загороджувальна дамба човнової станції, перші документи із правом облаштування таких станцій датуються 1969 роком, інші, видані облвиконкомом, – 1979 роком. У 1985 році була розроблена технічна документація для гідромеханічного намиву для нашої станції. У нас в оренді вона на 49 років. Це земля рекреаційного призначення. Правоохоронні органи намагаються перевести її в землеводний фонд. Їм так вигідно, бо на землях рекреаційного призначення дозволяється зводити будинки відпочинку та будинки мисливства й рибальства. Як саме виглядають будинки відпочинку і будинки мисливства та рибальства, ніхто не знає, жодний держконтроль. То можна уявити, що тут хочуть набудуювати.

За словами пана Скиби, члени кооперативу неодноразово зверталися в районну державну адміністрацію з проханням пояснити, як має виглядати елінг, які мають бути на нього документи. Каже, що вони самі хотіли все оформити. Але шість років їм ніхто не міг пояснити, як має виглядати елінг. Тому почали будувати, як каже Скиба, кожен по-своєму.

Тим більше, по той бік дамби так само намили берег, щоправда там будують розкішні котеджі, й місцева влада дає всі дозволи.

Депутат міськради смт Українка Юрій Кухлій:

– Я не член кооперативу... Прокуратура повідомила, що в нас тут на шести гектарах дев’яносто олігархів, мені ж відомо про 470 членів кооперативу. Я відстоюю інтереси людей, у яких хочуть відібрати їхній шматок землі, де вони тримають свій човен, вудку. Це рейдерська атака прокуратури. Тут усе підводиться до того, що це начебто нецільове використання ділянки, хочуть розірвати договір оренди, відібрати землю. А насправді в них єдина мета – відібрати землю. На п’ятницю заплановано екстрене засідання міської Ради, оскільки в кооперативі всі з Українки. Ми напишемо – лист Президентові і до Верховної Ради. Хочемо скласти список членів кооперативу, аби побачили, що в нас немає ніяких чиновників.

Юліана Довженко, агроном тепличного господарства, член кооперативу:

– Тиждень тому до мене прийшов слідчий прокуратури чи міліції, я не знаю точно, бо мене не було дома, його документи дивилися мої батьки. Цей слідчий потім телефонував, просив прийти на Володимирську, 15. Для чого прийти, не пояснював, казав, приходьте поговоримо. Але офіційної повістки не надійшло. Я вирішила не йти. Знаю, що до багатьох членів кооперативу, які прописані в Києві, приїжджали слідчі, деколи об одинадцятій вечора, і намагалися поговорити про “їхню участь у кооперативі”. Я не маю тут будинку, маю човни – вони стоять у теплиці, а хотілося б поставити їх під дах. Мій сусід по кооперативу – стоматолог. Таких, як ми, вже називають “олігархами”?

Поверталися ми до Києва від «олігархічного» котеджного містечка по дамбі, що проходить паралельно до кооперативу «Риф». І вже там побачили, як живуть справжні олігархи. На намитих землях на Дніпрі розтяглися численні котеджні містечка з розкішними маєтками. Багато вілл ще будуються… Через кожні кілька метрів висять оголошення про те, що можна придбати собі ділянку. За одну соту землі пропонується заплатити 30–35 тисяч доларів.

На територію хоча б одного містечка потрапити без спеціального дозволу неможливо: усюди охорона.

Якщо новий прокурор Київської області вирішив зайнятися питаннями незаконної забудови, то чому б йому не почати з цих місць? Підказуємо назви: «Дніпрова хвиля», урочище «Стара Стугна», «Світанок»...

Екс-губернатор Київської області Євген Жовтяк на цю ситуацію дивиться так:

– Якщо ви поїдете по дамбі по Дніпру від Києва до селища Українки, то все, що з лівого боку від дамби, забудовано незаконно. Під час наших перевірок щодо виділення земель у цьому районі в папках ми бачили листи від сільського голови й голови районної ради, датовані однією датою, про нібито погодження на будівництво. Хоча сільська та районна ради не могли скликатися в один день, тобто було явне порушення законодавства. І тут ідеться не про хатинки площею 150 квадратів, про які зараз каже прокурор Київської області, а про маєтки – одна-дві тисячі квадратних метрів, вартістю 5–10 мільйонів доларів. Мені важко сказати, чому прокурор взявся до будиночків на цій косі… У нього, схоже, ще руки не дійшли до будинків справжніх можновладців? А якщо дійдуть, то він так само залишиться без роботи, як і я.

За роз’ясненням ситуації навколо кооперативу «Риф» ми звернулися до голови Обухівського райдержадміністрації Віктора Остринського. Проте коментарів ми не отримали. Його секретарка сказала, що його сьогодні вже не буде, завтра їде у відрядження і, можливо, наступного тижня нам вдасться з ним поговорити.

Ми звернулися також до його першого заступника Ігната Белемця. Проте пан Белемець сказав, що нічого нам «до пуття» сказати не може, бо він у цій справі «некомпетентний».

Лана Самохвалова, Оксана Климончук

Фото Сергія Світлицького