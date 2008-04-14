Прокуратура Київської області вимагає знести 91 котедж ”відомих людей”

Прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ обіцяє, що прокуратура цього тижня подасть перші позови до суду з вимогами знести незаконно збудовані котеджі в Обухівському районі області на косі Канівського водосховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час розширеної колегії прокуратури регіону.

«Там стоять двохповерхові котеджі відомих в Україні людей. На цьому тижні підуть перші позови про їх знесення», - сказав О.ГАРДЕЦЬКИЙ.

Він поінформував, що загалом на узбережжі незаконно збудовано 91 будинок і, зокрема, прокуратурою області буде порушено кримінальну справу стосовно голови кооперативу, до якого входять ці будівлі.

Водночас, звертаючись до районних прокурорів Київської області та керівників контролюючих органів у сфері землекористування, О.ГАРДЕЦЬКИЙ закликав їх не боятися вживати жорсткі заходи щодо порушників земельного законодавства.

«Ті, які бояться, - нам з вами не по дорозі. Я своїм прикладом намагаюся показати, що не треба нічого боятися. Не бійтеся нікого і нічого, закон з вами», - наголосив прокурор Київської області.

Водночас, порушуючи тему незаконного видобутку в регіоні родючого шару землі та піску, він зауважив, що з 18 березня ведеться робота з наведення порядку у цьому питанні, «але контролюючі органи ще не запрацювали як слід».

При цьому О.ГАРДЕЦЬКИЙ зауважив, що знає про факти «продажності окремих працівників правоохоронних органів, яка ставить палки в колеса роботі».

Водночас прокурор області навів приклад, що один із районних прокурорів у розмові зі своїм заступником висловив побоювання щодо притягнення до відповідальності осіб, які незаконно, без дозвільних документів здійснювали видобуток піску в кар’єрі. Цей же посадовець у розмові з прокурором області, аргументуючи свою позицію, поставив риторичне питання: «А ви знаєте хто за цим стоїть?». За словами О.ГАРДЕЦЬКОГО, він має намір жорстко вирішувати питання щодо керівників та працівників районних прокуратур Київської області, які належним чином не виконуватимуть покладених на них законом обов’язків. При цьому він запевнив, що з такими людьми буде вчинено так само, як і зі співробітниками прокуратур Обухівського і Фастівського районів, тобто ці прокуратури будуть повністю розформовані.